مقتل متظاهر بعبوة غاز أصابته في الرأس .. والشرطة السودانية: تعاملنا قانوني

ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات إلى 63

أفاد مسعفون اليوم (الاثنين)، بأن متظاهراً ثانياً في السودان توفي بعد إصابته في رأسه بعبوة غاز مسيل للدموع في احتجاجات مناهضة للحكم العسكري، ليصل بذلك عدد القتلى من المتظاهرين في احتجاجات أمس إلى اثنين ومنذ الانقلاب العسكري في أكتوبر إلى 63 قتيلاً.

من جهتها، ذكرت الشرطة السودانية في بيان نقلته "رويترز"، أنها "تعاملت مع الحالات المتفلتة بالقدر المعقول من القوة القانونية، وأنها سجلت وفاة مدني واحد وإصابة ثمانية".

وأوضحت أن 22 من رجال الشرطة أصيبوا بجروح، وأنها اعتقلت 86 مشتبهًا بهم.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين خرجوا تضامنًا مع مدينة أم درمان، التي شهدت القسم الأكبر من العنف في الأيام الأخيرة.