"دومة الجندل أرض الحضارة".. كتاب لـ"الصالح" يرصد و"المملكة في صور" قادم

يعرض لإرث وتراث المحافظة وما يتبعها من مراكز وقرى.. والعهد الإسلامي حاضر

رصد الإعلامي صالح بن حجاج الصالح، إرث وتراث محافظة دومة الجندل التي تقع في النطاق الجغرافي لإمارة منطقة الجوف، وتعيش في ثراء تاريخي وحضاري، وكثير من الأحداث التي عاشتها المحافظة على مستوى المدينة دومة الجندل أو ما يتبعها من مراكز وقرى وهجر؛ وذلك عبر كتاب "دومة الجندل أرض الحضارة" الذي يحتوي على إحدى وستين صفحة، وتناول عددًا من الموضوعات؛ منها الأهمية التاريخية لدومة الجندل في العهد الإسلامي، وآثارها، وغيرها من الموضوعات.

ومما رصد قول الكاتب في مقدمته: "كل شيء في دومة الجندل ينبض بالحياة"، مستشهداً بالأدلة والشواهد على حضارة عريقة: "آثار تدل على عمقها التاريخي.. مياه غزيرة وجو معتدل"، ويستذكر المؤلف تاريخ دومة الجندل، معرجًا على المحطات المهمة فيه.

ولفت "الصالح" إلى أنه يعتزم حالياً إصدار كتاب بعنوان "المملكة في صور" مع النادي الأدبي بمنطقة الحدود الشمالية، وأكد أنه سعيد بما حصده كتاب دومة الجندل من متابعة، وما لقيه من إقبال كبير من باحثين وقراء وزوار للمحافظة وداخل وخارج المملكة.