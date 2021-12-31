النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"دومة الجندل أرض الحضارة".. كتاب لـ"الصالح" يرصد و"المملكة في صور" قادم

يعرض لإرث وتراث المحافظة وما يتبعها من مراكز وقرى.. والعهد الإسلامي حاضر

رصد الإعلامي صالح بن حجاج الصالح، إرث وتراث محافظة دومة الجندل التي تقع في النطاق الجغرافي لإمارة منطقة الجوف، وتعيش في ثراء تاريخي وحضاري، وكثير من الأحداث التي عاشتها المحافظة على مستوى المدينة دومة الجندل أو ما يتبعها من مراكز وقرى وهجر؛ وذلك عبر كتاب "دومة الجندل أرض الحضارة" الذي يحتوي على إحدى وستين صفحة، وتناول عددًا من الموضوعات؛ منها الأهمية التاريخية لدومة الجندل في العهد الإسلامي، وآثارها، وغيرها من الموضوعات.

ومما رصد قول الكاتب في مقدمته: "كل شيء في دومة الجندل ينبض بالحياة"، مستشهداً بالأدلة والشواهد على حضارة عريقة: "آثار تدل على عمقها التاريخي.. مياه غزيرة وجو معتدل"، ويستذكر المؤلف تاريخ دومة الجندل، معرجًا على المحطات المهمة فيه.

ولفت "الصالح" إلى أنه يعتزم حالياً إصدار كتاب بعنوان "المملكة في صور" مع النادي الأدبي بمنطقة الحدود الشمالية، وأكد أنه سعيد بما حصده كتاب دومة الجندل من متابعة، وما لقيه من إقبال كبير من باحثين وقراء وزوار للمحافظة وداخل وخارج المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"دومة الجندل أرض الحضارة".. كتاب لـ"الصالح" يرصد و"المملكة في صور" قادم
سبق

رصد الإعلامي صالح بن حجاج الصالح، إرث وتراث محافظة دومة الجندل التي تقع في النطاق الجغرافي لإمارة منطقة الجوف، وتعيش في ثراء تاريخي وحضاري، وكثير من الأحداث التي عاشتها المحافظة على مستوى المدينة دومة الجندل أو ما يتبعها من مراكز وقرى وهجر؛ وذلك عبر كتاب "دومة الجندل أرض الحضارة" الذي يحتوي على إحدى وستين صفحة، وتناول عددًا من الموضوعات؛ منها الأهمية التاريخية لدومة الجندل في العهد الإسلامي، وآثارها، وغيرها من الموضوعات.

ومما رصد قول الكاتب في مقدمته: "كل شيء في دومة الجندل ينبض بالحياة"، مستشهداً بالأدلة والشواهد على حضارة عريقة: "آثار تدل على عمقها التاريخي.. مياه غزيرة وجو معتدل"، ويستذكر المؤلف تاريخ دومة الجندل، معرجًا على المحطات المهمة فيه.

ولفت "الصالح" إلى أنه يعتزم حالياً إصدار كتاب بعنوان "المملكة في صور" مع النادي الأدبي بمنطقة الحدود الشمالية، وأكد أنه سعيد بما حصده كتاب دومة الجندل من متابعة، وما لقيه من إقبال كبير من باحثين وقراء وزوار للمحافظة وداخل وخارج المملكة.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
03:36 PM

"دومة الجندل أرض الحضارة".. كتاب لـ"الصالح" يرصد و"المملكة في صور" قادم

يعرض لإرث وتراث المحافظة وما يتبعها من مراكز وقرى.. والعهد الإسلامي حاضر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
0
499

رصد الإعلامي صالح بن حجاج الصالح، إرث وتراث محافظة دومة الجندل التي تقع في النطاق الجغرافي لإمارة منطقة الجوف، وتعيش في ثراء تاريخي وحضاري، وكثير من الأحداث التي عاشتها المحافظة على مستوى المدينة دومة الجندل أو ما يتبعها من مراكز وقرى وهجر؛ وذلك عبر كتاب "دومة الجندل أرض الحضارة" الذي يحتوي على إحدى وستين صفحة، وتناول عددًا من الموضوعات؛ منها الأهمية التاريخية لدومة الجندل في العهد الإسلامي، وآثارها، وغيرها من الموضوعات.

ومما رصد قول الكاتب في مقدمته: "كل شيء في دومة الجندل ينبض بالحياة"، مستشهداً بالأدلة والشواهد على حضارة عريقة: "آثار تدل على عمقها التاريخي.. مياه غزيرة وجو معتدل"، ويستذكر المؤلف تاريخ دومة الجندل، معرجًا على المحطات المهمة فيه.

ولفت "الصالح" إلى أنه يعتزم حالياً إصدار كتاب بعنوان "المملكة في صور" مع النادي الأدبي بمنطقة الحدود الشمالية، وأكد أنه سعيد بما حصده كتاب دومة الجندل من متابعة، وما لقيه من إقبال كبير من باحثين وقراء وزوار للمحافظة وداخل وخارج المملكة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,076
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,107
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,649
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,550

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة