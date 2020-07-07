أصدر أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، قرارًا بترقية المهندس حجاب بن صالح المطيري، للمرتبة الثانية عشرة ببلدية عنيزة.
"المطيري" للثانية عشرة ببلدية عنيزة
أصدر أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، قرارًا بترقية المهندس حجاب بن صالح المطيري، للمرتبة الثانية عشرة ببلدية عنيزة.
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"المطيري" للثانية عشرة ببلدية عنيزةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-07
07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
07:48 PM
اخر تعديل
07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
07:59 PM
"المطيري" للثانية عشرة ببلدية عنيزة
أصدر أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، قرارًا بترقية المهندس حجاب بن صالح المطيري، للمرتبة الثانية عشرة ببلدية عنيزة.
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