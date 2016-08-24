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كورونا.. قطر تسجل 202 إصابة جديدة بالفيروس وشفاء حالة 211

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت قطر خلال الساعات الـ24 الماضية 202 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ضمن المجتمع، و87 حالة ضمن المسافرين.
وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم أنه تم شفاء 211 مصابًا، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 227656 حالة.

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كورونا.. قطر تسجل 202 إصابة جديدة بالفيروس وشفاء حالة 211
سبق

سجلت قطر خلال الساعات الـ24 الماضية 202 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ضمن المجتمع، و87 حالة ضمن المسافرين.
وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم أنه تم شفاء 211 مصابًا، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 227656 حالة.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
07:11 PM

كورونا.. قطر تسجل 202 إصابة جديدة بالفيروس وشفاء حالة 211

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت قطر خلال الساعات الـ24 الماضية 202 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ضمن المجتمع، و87 حالة ضمن المسافرين.
وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم أنه تم شفاء 211 مصابًا، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 227656 حالة.

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