سجلت قطر خلال الساعات الـ24 الماضية 202 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ضمن المجتمع، و87 حالة ضمن المسافرين.
وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم أنه تم شفاء 211 مصابًا، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 227656 حالة.
كورونا.. قطر تسجل 202 إصابة جديدة بالفيروس وشفاء حالة 211
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجلت قطر خلال الساعات الـ24 الماضية 202 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ضمن المجتمع، و87 حالة ضمن المسافرين.
وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم أنه تم شفاء 211 مصابًا، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 227656 حالة.
سجلت قطر خلال الساعات الـ24 الماضية 202 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ضمن المجتمع، و87 حالة ضمن المسافرين.
كورونا.. قطر تسجل 202 إصابة جديدة بالفيروس وشفاء حالة 211
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجلت قطر خلال الساعات الـ24 الماضية 202 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ضمن المجتمع، و87 حالة ضمن المسافرين.
وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم أنه تم شفاء 211 مصابًا، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 227656 حالة.