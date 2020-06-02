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"الصندوق العقاري" يعلن جاهزية فروعه لاستقبال المواطنين ممّن لديهم حجوزات مُسبقة

لإنهاء إجراءاتهم بشكل سريع وآمن وعن بُعد وعدم زيارة الفروع إلا للضرورة القصوى

أعلن صندوق التنمية العقارية، جاهزية جميع فروعه حول المملكة لاستقبال المواطنين المستفيدين من القرض العقاري المدعُوم، داعياً إياهم إلى إنهاء إجراءاتهم إلكترونياً بشكل سريع وآمن وعن بُعد، وعدم زيارة الفروع إلا للضرورة القصوى بعد حجز موعد مُسبق عبر بوابة الصندوق الإلكترونية.

وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي؛ أنه تمّ فتح فروع الصندوق تدريجياً خلال الأسبوع الجاري لاستقبال المواطنين ممّن لديهم حجوزات إلكترونية مُسبقة بعد التأكّد من اكتمال جاهزيتها وفق الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الجهات المختصة، حيث تم فتح 34 فرعاً حالياً وسيتم فتح فرع مكة المكرّمة وفرعي الرياض والدمام النسائي في 21 يونيو الجاري، مؤكداً ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية بلبس الكمامات وغسل وتعقيم اليدين، وعدم المصافحة وترك مسافة مترين عن الآخرين.

وشدّد على أن الخدمات في الفروع لن تُقدم إلا للضرورة القصوى وللمستفيدين الذين لم تُنفذ طلباتهم إلكترونياً، وذلك بموعد مُسبق عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www.redf.gov.sa، داعياً المواطنين إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تُغني عن زيارة الفروع، مؤكداً حرص الصندوق على استمرارية تقديم خدمات برنامج القرض العقاري المدعُوم بكل يسر وسهولة إلكترونياً للحفاظ على سلامة المواطنين.

وبيّن أن موظفي الفروع سيقدمون الخدمات ضمن أولويات التباعد الاجتماعي، داعياً المواطنين إلى التقيد باشتراطات السلامة والإجراءات الاحترازية التي شدّدت عليها الجهات الصحية حفاظاً على سلامتهم، مؤكداً أن صالات ومكاتب الاستقبال والمكاتب الإدارية يتم تعقيمها وتطهيرها دورياً على مدار الساعة وعند خروج المستفيدين والموظفين، إضافة إلى توفير أجهزة قياس الحرارة والمعقمات للزوّار، وتقديم إرشادات السلامة وفق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية قدّم خدماته خلال فترة تعليق العمل في الجهات الحكومية عن بُعد من خلال أكثر من 30 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www. redf.gov.sa، كما أن مركز العناية بالمستفيد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي مهيّأة للرد على استفسارات وأسئلة المواطنين عن برنامج القرض العقاري المدعُوم والحلول التمويلية.

صندوق التنمية العقارية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصندوق العقاري" يعلن جاهزية فروعه لاستقبال المواطنين ممّن لديهم حجوزات مُسبقة
سبق

أعلن صندوق التنمية العقارية، جاهزية جميع فروعه حول المملكة لاستقبال المواطنين المستفيدين من القرض العقاري المدعُوم، داعياً إياهم إلى إنهاء إجراءاتهم إلكترونياً بشكل سريع وآمن وعن بُعد، وعدم زيارة الفروع إلا للضرورة القصوى بعد حجز موعد مُسبق عبر بوابة الصندوق الإلكترونية.

وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي؛ أنه تمّ فتح فروع الصندوق تدريجياً خلال الأسبوع الجاري لاستقبال المواطنين ممّن لديهم حجوزات إلكترونية مُسبقة بعد التأكّد من اكتمال جاهزيتها وفق الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الجهات المختصة، حيث تم فتح 34 فرعاً حالياً وسيتم فتح فرع مكة المكرّمة وفرعي الرياض والدمام النسائي في 21 يونيو الجاري، مؤكداً ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية بلبس الكمامات وغسل وتعقيم اليدين، وعدم المصافحة وترك مسافة مترين عن الآخرين.

وشدّد على أن الخدمات في الفروع لن تُقدم إلا للضرورة القصوى وللمستفيدين الذين لم تُنفذ طلباتهم إلكترونياً، وذلك بموعد مُسبق عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www.redf.gov.sa، داعياً المواطنين إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تُغني عن زيارة الفروع، مؤكداً حرص الصندوق على استمرارية تقديم خدمات برنامج القرض العقاري المدعُوم بكل يسر وسهولة إلكترونياً للحفاظ على سلامة المواطنين.

وبيّن أن موظفي الفروع سيقدمون الخدمات ضمن أولويات التباعد الاجتماعي، داعياً المواطنين إلى التقيد باشتراطات السلامة والإجراءات الاحترازية التي شدّدت عليها الجهات الصحية حفاظاً على سلامتهم، مؤكداً أن صالات ومكاتب الاستقبال والمكاتب الإدارية يتم تعقيمها وتطهيرها دورياً على مدار الساعة وعند خروج المستفيدين والموظفين، إضافة إلى توفير أجهزة قياس الحرارة والمعقمات للزوّار، وتقديم إرشادات السلامة وفق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية قدّم خدماته خلال فترة تعليق العمل في الجهات الحكومية عن بُعد من خلال أكثر من 30 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www. redf.gov.sa، كما أن مركز العناية بالمستفيد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي مهيّأة للرد على استفسارات وأسئلة المواطنين عن برنامج القرض العقاري المدعُوم والحلول التمويلية.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
12:02 PM

"الصندوق العقاري" يعلن جاهزية فروعه لاستقبال المواطنين ممّن لديهم حجوزات مُسبقة

لإنهاء إجراءاتهم بشكل سريع وآمن وعن بُعد وعدم زيارة الفروع إلا للضرورة القصوى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن صندوق التنمية العقارية، جاهزية جميع فروعه حول المملكة لاستقبال المواطنين المستفيدين من القرض العقاري المدعُوم، داعياً إياهم إلى إنهاء إجراءاتهم إلكترونياً بشكل سريع وآمن وعن بُعد، وعدم زيارة الفروع إلا للضرورة القصوى بعد حجز موعد مُسبق عبر بوابة الصندوق الإلكترونية.

وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي؛ أنه تمّ فتح فروع الصندوق تدريجياً خلال الأسبوع الجاري لاستقبال المواطنين ممّن لديهم حجوزات إلكترونية مُسبقة بعد التأكّد من اكتمال جاهزيتها وفق الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الجهات المختصة، حيث تم فتح 34 فرعاً حالياً وسيتم فتح فرع مكة المكرّمة وفرعي الرياض والدمام النسائي في 21 يونيو الجاري، مؤكداً ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية بلبس الكمامات وغسل وتعقيم اليدين، وعدم المصافحة وترك مسافة مترين عن الآخرين.

وشدّد على أن الخدمات في الفروع لن تُقدم إلا للضرورة القصوى وللمستفيدين الذين لم تُنفذ طلباتهم إلكترونياً، وذلك بموعد مُسبق عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www.redf.gov.sa، داعياً المواطنين إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تُغني عن زيارة الفروع، مؤكداً حرص الصندوق على استمرارية تقديم خدمات برنامج القرض العقاري المدعُوم بكل يسر وسهولة إلكترونياً للحفاظ على سلامة المواطنين.

وبيّن أن موظفي الفروع سيقدمون الخدمات ضمن أولويات التباعد الاجتماعي، داعياً المواطنين إلى التقيد باشتراطات السلامة والإجراءات الاحترازية التي شدّدت عليها الجهات الصحية حفاظاً على سلامتهم، مؤكداً أن صالات ومكاتب الاستقبال والمكاتب الإدارية يتم تعقيمها وتطهيرها دورياً على مدار الساعة وعند خروج المستفيدين والموظفين، إضافة إلى توفير أجهزة قياس الحرارة والمعقمات للزوّار، وتقديم إرشادات السلامة وفق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية قدّم خدماته خلال فترة تعليق العمل في الجهات الحكومية عن بُعد من خلال أكثر من 30 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www. redf.gov.sa، كما أن مركز العناية بالمستفيد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي مهيّأة للرد على استفسارات وأسئلة المواطنين عن برنامج القرض العقاري المدعُوم والحلول التمويلية.

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