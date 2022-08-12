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المملكة تستضيف الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان

يهدف إلى دعوة أطراف النزاع للتفاوض وتحقيق السلام

تستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم، الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان، بصفتها رئيساً لمجموعة أصدقاء السودان.

وسيترأس الاجتماع المرئي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمشاركة دولة رئيس وزراء جمهورية السودان عبدالله حمدوك، وجمهورية جنوب السودان، ضيف شرف الاجتماع، ممثلة بكل من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي باتريسا خميسا واني، ومستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية رئيس فريق الوساطة توت قلواك، وذلك بصفة جمهورية جنوب السودان راعياً لمفاوضات جوبا للسلام، إضافة إلى شركاء السلام أطراف المفاوضات في محادثات جوبا للسلام، رئيس الجبهة الثورية السودانية الدكتور الهادي إدريس، ورئيس جيش تحرير السودان ميني مناوي، إلى جانب مشاركة خمس وعشرين دولة منظمة.

ويهدف الاجتماع إلى دعم عملية المفاوضات ودعوة جميع أطراف النزاع للتفاوض وصولاً إلى اتفاق شامل وتحقيقاً للسلام المستدام.

كما سيناقش الاجتماع في جلسة خاصة الخطوات المطلوبة من المؤسسات المالية للبدء بعملية إعفاء السودان من ديونه.

المملكة العربية السعودية الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تستضيف الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان
سبق

تستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم، الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان، بصفتها رئيساً لمجموعة أصدقاء السودان.

وسيترأس الاجتماع المرئي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمشاركة دولة رئيس وزراء جمهورية السودان عبدالله حمدوك، وجمهورية جنوب السودان، ضيف شرف الاجتماع، ممثلة بكل من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي باتريسا خميسا واني، ومستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية رئيس فريق الوساطة توت قلواك، وذلك بصفة جمهورية جنوب السودان راعياً لمفاوضات جوبا للسلام، إضافة إلى شركاء السلام أطراف المفاوضات في محادثات جوبا للسلام، رئيس الجبهة الثورية السودانية الدكتور الهادي إدريس، ورئيس جيش تحرير السودان ميني مناوي، إلى جانب مشاركة خمس وعشرين دولة منظمة.

ويهدف الاجتماع إلى دعم عملية المفاوضات ودعوة جميع أطراف النزاع للتفاوض وصولاً إلى اتفاق شامل وتحقيقاً للسلام المستدام.

كما سيناقش الاجتماع في جلسة خاصة الخطوات المطلوبة من المؤسسات المالية للبدء بعملية إعفاء السودان من ديونه.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
01:00 PM

المملكة تستضيف الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان

يهدف إلى دعوة أطراف النزاع للتفاوض وتحقيق السلام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم، الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان، بصفتها رئيساً لمجموعة أصدقاء السودان.

وسيترأس الاجتماع المرئي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمشاركة دولة رئيس وزراء جمهورية السودان عبدالله حمدوك، وجمهورية جنوب السودان، ضيف شرف الاجتماع، ممثلة بكل من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي باتريسا خميسا واني، ومستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية رئيس فريق الوساطة توت قلواك، وذلك بصفة جمهورية جنوب السودان راعياً لمفاوضات جوبا للسلام، إضافة إلى شركاء السلام أطراف المفاوضات في محادثات جوبا للسلام، رئيس الجبهة الثورية السودانية الدكتور الهادي إدريس، ورئيس جيش تحرير السودان ميني مناوي، إلى جانب مشاركة خمس وعشرين دولة منظمة.

ويهدف الاجتماع إلى دعم عملية المفاوضات ودعوة جميع أطراف النزاع للتفاوض وصولاً إلى اتفاق شامل وتحقيقاً للسلام المستدام.

كما سيناقش الاجتماع في جلسة خاصة الخطوات المطلوبة من المؤسسات المالية للبدء بعملية إعفاء السودان من ديونه.

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