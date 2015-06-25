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6 خطوات للحصول على تصريح الحج للمؤهلين

يُشترط تحقق المعايير ووجود الأماكن المتاحة

استعرضت وزارة الحج والعمرة، الخطوات المتعلقة بالتسجيل للحج في المرحلة الثانية من المسار الإلكتروني.

وتضمنت خطوات المرحلة الثانية من التسجيل في المسار الإلكتروني لحج 1442هـ، التالي:

إرسال رسائل نصية للمؤهلين للحج حسب فئات المفاضلة، ثم دخول المؤهل على البوابة الإلكترونية للتحقّق من البيانات الشخصية، واستعراض الضوابط والشروط.

وأشارت الوزارة إلى أن المتأهل له إمكانية إضافة مرافق واحد ممّن سبق أن تقدم بالتسجيل.

وتضمنت الخطوات؛ استعراض الباقات المتاحة وحجز الباقة المناسبة، وإصدار أجور الخدمات والدفع الإلكتروني عبر نظام سداد؛ ثم صدور تصريح الحج.

وأكّدت وزارة الحج أن القبول النهائي يعتمد على توافر الاشتراطات المطلوبة، وتحقق المعايير المحددة، ووجود الأماكن المتاحة، وذلك بحسب ما تمّ الإعلان عنه سابقاً في آلية وضوابط التسجيل.

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6 خطوات للحصول على تصريح الحج للمؤهلين
سبق

استعرضت وزارة الحج والعمرة، الخطوات المتعلقة بالتسجيل للحج في المرحلة الثانية من المسار الإلكتروني.

وتضمنت خطوات المرحلة الثانية من التسجيل في المسار الإلكتروني لحج 1442هـ، التالي:

إرسال رسائل نصية للمؤهلين للحج حسب فئات المفاضلة، ثم دخول المؤهل على البوابة الإلكترونية للتحقّق من البيانات الشخصية، واستعراض الضوابط والشروط.

وأشارت الوزارة إلى أن المتأهل له إمكانية إضافة مرافق واحد ممّن سبق أن تقدم بالتسجيل.

وتضمنت الخطوات؛ استعراض الباقات المتاحة وحجز الباقة المناسبة، وإصدار أجور الخدمات والدفع الإلكتروني عبر نظام سداد؛ ثم صدور تصريح الحج.

وأكّدت وزارة الحج أن القبول النهائي يعتمد على توافر الاشتراطات المطلوبة، وتحقق المعايير المحددة، ووجود الأماكن المتاحة، وذلك بحسب ما تمّ الإعلان عنه سابقاً في آلية وضوابط التسجيل.

25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442
01:34 PM

6 خطوات للحصول على تصريح الحج للمؤهلين

يُشترط تحقق المعايير ووجود الأماكن المتاحة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
3,887

استعرضت وزارة الحج والعمرة، الخطوات المتعلقة بالتسجيل للحج في المرحلة الثانية من المسار الإلكتروني.

وتضمنت خطوات المرحلة الثانية من التسجيل في المسار الإلكتروني لحج 1442هـ، التالي:

إرسال رسائل نصية للمؤهلين للحج حسب فئات المفاضلة، ثم دخول المؤهل على البوابة الإلكترونية للتحقّق من البيانات الشخصية، واستعراض الضوابط والشروط.

وأشارت الوزارة إلى أن المتأهل له إمكانية إضافة مرافق واحد ممّن سبق أن تقدم بالتسجيل.

وتضمنت الخطوات؛ استعراض الباقات المتاحة وحجز الباقة المناسبة، وإصدار أجور الخدمات والدفع الإلكتروني عبر نظام سداد؛ ثم صدور تصريح الحج.

وأكّدت وزارة الحج أن القبول النهائي يعتمد على توافر الاشتراطات المطلوبة، وتحقق المعايير المحددة، ووجود الأماكن المتاحة، وذلك بحسب ما تمّ الإعلان عنه سابقاً في آلية وضوابط التسجيل.

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