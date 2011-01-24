شاهد.. سيارة الملك سلمان قبل 43 سنة بمتحف بكورنيش الدمام

"البلحي": هي الأغلى عندي.. وأتمنى زيارة خادم الحرمين قريباً

من بين عشرات السيارات القديمة والكلاسيكية التي تحكي تطور العصور في المملكة، تتصدر المشهد في متحف القرية الشعبية في الدمام، سيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي نجحت في أن تستوقف زوار المتحف وتلفت أنظارهم.

ولمن لا يعرف، السيارة من نوع كاديلاك سيدان، موديل 77 ذات لون أحمر، فيما سقفها مصنوع من الجلد الأبيض، وتضم 4 مقاعد.

ويقول صاحب المتحف سعد البلحي الذي يمتلك خبرة تتجاوز 35 عاماً في جمع الآثار والتحف النادرة: "اشتريت هذه السيارة منذ سنوات طويلة من أحد المزادات، وهي عزيزة جداً على قلبي، وأعتز بامتلاكها، لأنها ترجع لاسم غالٍ علينا جمعياً، وهو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز".

وأضاف: "أضع هذه السيارة في المكان اللائق بها داخل المتحف، وأضع بجانبها الاستمارة الرسمية الخاصة بها، وهي استمارة ورقية قديمة، ومكتوب فيها اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كمالك للسيارة .

وأكمل البلحي: "رغم أنني أمتلك في متحف القرية الشعبية أكثر من 8 آلاف قطعة أثرية نادرة ترجع لعصور مختلفة، وبأسعار متفاوتة، إلا أنني أستطيع أن أؤكد أن سيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز هي الأغلى على الإطلاق، كما أنها القطعة الأكثر جذباً للأنظار من زوّار المتحف الذين يقبلون على مشاهدتها ويستفسرون عن أوصافها".

ولا يخفي البلحي أمنيته بأن يحظى المعرض بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز له. ويقول: "هذه أمنية أدعو الله صادقاً أن تتحقق على أرض الواقع".

ويضيف البلحي: "بجانب سيارة خادم الحرمين الشريفين، هناك سيارات أخرى قديمة وعتيقة، ترجع إلى عقد الأربعينات والخمسينات والسيتينات والسبعينات من القرن الماضي، وكل سيارة تحكي حقبة تاريخية مختلفة من صفحات تاريخ المملكة، مع التركيز على عصور ما قبل ظهور النفط وعصور ما بعده.