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بالأسماء.. 13 مطاراً جاهزاً لاستقبال الرحلات الداخلية من الاثنين 1 يونيو

في المرحلة الأولى والباقي في المرحلة الثانية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن ‫استئناف الرحلات الجوية الداخلية في المملكة ابتداءً من الاثنين 01 يونيو 2020م.

وأوضحت "الهيئة" جاهزية مطارات المملكة التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي، وذلك لضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية مع اتخاذها كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات.

كما ستعمل "الهيئة" بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني لتلبية الطلب في السوق المحلي.

وتتضمّن المرحلة الأولى تشغيل المطارات الآتية:
1- مطار الملك خالد الدولي بالرياض
2- مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة
3- مطار الملك فهد الدولي بالدمام
4-مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة
5- مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم
6- مطار أبها الدولي
7- مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك
8- مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان
9- مطار حائل الدولي
10- مطار الملك سعود بالباحة
11- مطار نجران
12- مطار الجوف
13- مطار عرعر

يذكر أن عدد المطارات المدنية في السعودية تبلغ 27 مطاراً.

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

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بالأسماء.. 13 مطاراً جاهزاً لاستقبال الرحلات الداخلية من الاثنين 1 يونيو
سبق

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن ‫استئناف الرحلات الجوية الداخلية في المملكة ابتداءً من الاثنين 01 يونيو 2020م.

وأوضحت "الهيئة" جاهزية مطارات المملكة التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي، وذلك لضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية مع اتخاذها كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات.

كما ستعمل "الهيئة" بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني لتلبية الطلب في السوق المحلي.

وتتضمّن المرحلة الأولى تشغيل المطارات الآتية:
1- مطار الملك خالد الدولي بالرياض
2- مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة
3- مطار الملك فهد الدولي بالدمام
4-مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة
5- مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم
6- مطار أبها الدولي
7- مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك
8- مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان
9- مطار حائل الدولي
10- مطار الملك سعود بالباحة
11- مطار نجران
12- مطار الجوف
13- مطار عرعر

يذكر أن عدد المطارات المدنية في السعودية تبلغ 27 مطاراً.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
10:47 PM

بالأسماء.. 13 مطاراً جاهزاً لاستقبال الرحلات الداخلية من الاثنين 1 يونيو

في المرحلة الأولى والباقي في المرحلة الثانية

A A A
خالد خليل - الرياض
1
5,154

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن ‫استئناف الرحلات الجوية الداخلية في المملكة ابتداءً من الاثنين 01 يونيو 2020م.

وأوضحت "الهيئة" جاهزية مطارات المملكة التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي، وذلك لضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية مع اتخاذها كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات.

كما ستعمل "الهيئة" بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني لتلبية الطلب في السوق المحلي.

وتتضمّن المرحلة الأولى تشغيل المطارات الآتية:
1- مطار الملك خالد الدولي بالرياض
2- مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة
3- مطار الملك فهد الدولي بالدمام
4-مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة
5- مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم
6- مطار أبها الدولي
7- مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك
8- مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان
9- مطار حائل الدولي
10- مطار الملك سعود بالباحة
11- مطار نجران
12- مطار الجوف
13- مطار عرعر

يذكر أن عدد المطارات المدنية في السعودية تبلغ 27 مطاراً.

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