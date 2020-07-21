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عكس بريطانيا.. فرنسا لن تمنع "هواوي" من الاستثمار في أراضيها

ستحمي المواقع الحساسة المرتبطة بأمنها

أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم (الثلاثاء)، أن فرنسا لن تمنع شركة هواوي الصينية من الاستثمار في البلد على عكس بريطانيا، التي قررت التخلص من معدات الشركة لشبكة الجيل الخامس بحلول عام2027.

وذكر "لو مير" أنه لا يوجد حظر شامل لـ"هواوي" في فرنسا ولكن ستجري حماية المواقع الحساسة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن فرنسا لن نحظر استثمار "هواوي" في شبكة الجيل الخامس، وسوف تحمي مصالح أمنها الوطني.

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عكس بريطانيا.. فرنسا لن تمنع "هواوي" من الاستثمار في أراضيها
سبق

أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم (الثلاثاء)، أن فرنسا لن تمنع شركة هواوي الصينية من الاستثمار في البلد على عكس بريطانيا، التي قررت التخلص من معدات الشركة لشبكة الجيل الخامس بحلول عام2027.

وذكر "لو مير" أنه لا يوجد حظر شامل لـ"هواوي" في فرنسا ولكن ستجري حماية المواقع الحساسة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن فرنسا لن نحظر استثمار "هواوي" في شبكة الجيل الخامس، وسوف تحمي مصالح أمنها الوطني.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
09:24 PM

عكس بريطانيا.. فرنسا لن تمنع "هواوي" من الاستثمار في أراضيها

ستحمي المواقع الحساسة المرتبطة بأمنها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم (الثلاثاء)، أن فرنسا لن تمنع شركة هواوي الصينية من الاستثمار في البلد على عكس بريطانيا، التي قررت التخلص من معدات الشركة لشبكة الجيل الخامس بحلول عام2027.

وذكر "لو مير" أنه لا يوجد حظر شامل لـ"هواوي" في فرنسا ولكن ستجري حماية المواقع الحساسة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن فرنسا لن نحظر استثمار "هواوي" في شبكة الجيل الخامس، وسوف تحمي مصالح أمنها الوطني.

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