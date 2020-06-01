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فرنسا .. إصابات "كورونا" تواصل التراجع

14.288 مريضاً لايزالون يتلقون العلاج

أفادت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم (الاثنين)، بأن عدد الوفيات بسبب الفيروس في المستشفيات منذ أول مارس (آذار)، بلغ 18506 بينما لا تزال هناك 14288 حالة بالمستشفيات، في انخفاض طفيف عن 14322 حالة أمس.

ودعت الوزارة في بيان أوردته "رويترز" المواطنين إلى مواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية في مواجهة تفشي فيروس كورونا، حتى مع استمرار انخفاض عدد الحالات في المستشفيات والعناية المركزة.

وشددت على أنه بينما تستعد فرنسا لمرحلة ثانية من تخفيف الإجراءات اعتبارا من غدٍ وسط توقع إعادة فتح المتنزهات والحانات والمطاعم، فإن الأخبار الجيدة لا يجب أن تنسي خطر الفيروس.

فيروس كورونا الجديد

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فرنسا .. إصابات "كورونا" تواصل التراجع
سبق

أفادت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم (الاثنين)، بأن عدد الوفيات بسبب الفيروس في المستشفيات منذ أول مارس (آذار)، بلغ 18506 بينما لا تزال هناك 14288 حالة بالمستشفيات، في انخفاض طفيف عن 14322 حالة أمس.

ودعت الوزارة في بيان أوردته "رويترز" المواطنين إلى مواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية في مواجهة تفشي فيروس كورونا، حتى مع استمرار انخفاض عدد الحالات في المستشفيات والعناية المركزة.

وشددت على أنه بينما تستعد فرنسا لمرحلة ثانية من تخفيف الإجراءات اعتبارا من غدٍ وسط توقع إعادة فتح المتنزهات والحانات والمطاعم، فإن الأخبار الجيدة لا يجب أن تنسي خطر الفيروس.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
10:15 PM

فرنسا .. إصابات "كورونا" تواصل التراجع

14.288 مريضاً لايزالون يتلقون العلاج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم (الاثنين)، بأن عدد الوفيات بسبب الفيروس في المستشفيات منذ أول مارس (آذار)، بلغ 18506 بينما لا تزال هناك 14288 حالة بالمستشفيات، في انخفاض طفيف عن 14322 حالة أمس.

ودعت الوزارة في بيان أوردته "رويترز" المواطنين إلى مواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية في مواجهة تفشي فيروس كورونا، حتى مع استمرار انخفاض عدد الحالات في المستشفيات والعناية المركزة.

وشددت على أنه بينما تستعد فرنسا لمرحلة ثانية من تخفيف الإجراءات اعتبارا من غدٍ وسط توقع إعادة فتح المتنزهات والحانات والمطاعم، فإن الأخبار الجيدة لا يجب أن تنسي خطر الفيروس.

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