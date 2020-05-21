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الفلبين تسجل 213 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

ارتفعت الإصابات إلى 13434 والوفيات 846

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم عن أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا، و213 حالة إصابة مؤكدة أخرى.
وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الوفيات بسبب الوباء ارتفع إلى 846، بينما ارتفعت الإصابات إلى 13434، كما تعافى 68 مريضاً، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 3000.

فيروس كورونا الجديد

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الفلبين تسجل 213 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم عن أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا، و213 حالة إصابة مؤكدة أخرى.
وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الوفيات بسبب الوباء ارتفع إلى 846، بينما ارتفعت الإصابات إلى 13434، كما تعافى 68 مريضاً، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 3000.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
12:12 PM

الفلبين تسجل 213 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

ارتفعت الإصابات إلى 13434 والوفيات 846

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مانيلا
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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم عن أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا، و213 حالة إصابة مؤكدة أخرى.
وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الوفيات بسبب الوباء ارتفع إلى 846، بينما ارتفعت الإصابات إلى 13434، كما تعافى 68 مريضاً، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 3000.

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