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تدخل طبي ينقذ يد جزار من "فرامة" لحوم بالطائف

الدفاع المدني شارك في إنقاذه

تدخل فريق طبي بمستشفى "قيا" العام، إلى جانب فرقة من الدفاع المدني، سارعت في مساعدة مقيم يعمل في مجزرة لبيع اللحوم جنوب الطائف، علقت يده في فرامة لحم كهربائية، أثناء قيامه بأعماله المعتادة داخل المحل.
ونتج عن الحادث كسور متعددة في أصابع اليد، وتهتكات مفصلية وتهتكات لأوتار أصابع اليد، عجز معها من حوله في مساعدته؛ لإخراج يده من داخل الآلة.
وباشر الفريق الطبي المختص، إلى جانب فريق الدفاع المدني؛ للعمل على الحيلولة دون تلف خلايا وأوردة اليد، والعمل على تحطيم الآلة والمحافظة على ما يمكن إنقاذه من كامل اليد.
وسارع الفريق الطبي، بعد نجاحه في عزل الآلة عن كامل اليد، إلى نقل العامل لغرفة العمليات والمسارعة في معالجة الأربطة وتثبيت الكسور، والمحافظة على عدم تلف أجزاء من اليد.
ونجح الفريق في تجاوز المخاطر واستقرار الوضع الصحي، في الوقت الذي يخضع المريض حالياً للرعاية الطبية داخل المستشفى، بعد نجاح العملية وفي انتظار تماثله الكامل للشفاء.
وثمّن المتحدث الرسمي باسم "صحة الطائف" عبدالهادي الربيعي، الدور البارز للفريق الطبي بقيادة استشاري الجراحة الطبيب مكاوي ابراهيم، وإخصائي العظام الطبيب محمد هادف، والفريق المساند، وجاهزية الفرق الطبية بالمستشفى للتجاوب الفوري مع الحالات الطارئة، وحرص إدارة المستشفى على الالتزام الدائم بجاهزية فريق طوارئ على مدار الساعة للحالات الطارئة، وفقًا للخطط الاساسية للمستشفيات التي تغطي في خدماتها طرق الربط السريعة بين المدن.
وأضاف أن "الفريق لأحسن التدخل والتعامل مع الحالة، والتي استوجبت ذلك باعتبار عامل الوقت في مثل هذه الحالات يعتبر الفرصة المتاحة بين تلف الأجزاء المحطمة أو معالجتها".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تدخل طبي ينقذ يد جزار من "فرامة" لحوم بالطائف
سبق

تدخل فريق طبي بمستشفى "قيا" العام، إلى جانب فرقة من الدفاع المدني، سارعت في مساعدة مقيم يعمل في مجزرة لبيع اللحوم جنوب الطائف، علقت يده في فرامة لحم كهربائية، أثناء قيامه بأعماله المعتادة داخل المحل.
ونتج عن الحادث كسور متعددة في أصابع اليد، وتهتكات مفصلية وتهتكات لأوتار أصابع اليد، عجز معها من حوله في مساعدته؛ لإخراج يده من داخل الآلة.
وباشر الفريق الطبي المختص، إلى جانب فريق الدفاع المدني؛ للعمل على الحيلولة دون تلف خلايا وأوردة اليد، والعمل على تحطيم الآلة والمحافظة على ما يمكن إنقاذه من كامل اليد.
وسارع الفريق الطبي، بعد نجاحه في عزل الآلة عن كامل اليد، إلى نقل العامل لغرفة العمليات والمسارعة في معالجة الأربطة وتثبيت الكسور، والمحافظة على عدم تلف أجزاء من اليد.
ونجح الفريق في تجاوز المخاطر واستقرار الوضع الصحي، في الوقت الذي يخضع المريض حالياً للرعاية الطبية داخل المستشفى، بعد نجاح العملية وفي انتظار تماثله الكامل للشفاء.
وثمّن المتحدث الرسمي باسم "صحة الطائف" عبدالهادي الربيعي، الدور البارز للفريق الطبي بقيادة استشاري الجراحة الطبيب مكاوي ابراهيم، وإخصائي العظام الطبيب محمد هادف، والفريق المساند، وجاهزية الفرق الطبية بالمستشفى للتجاوب الفوري مع الحالات الطارئة، وحرص إدارة المستشفى على الالتزام الدائم بجاهزية فريق طوارئ على مدار الساعة للحالات الطارئة، وفقًا للخطط الاساسية للمستشفيات التي تغطي في خدماتها طرق الربط السريعة بين المدن.
وأضاف أن "الفريق لأحسن التدخل والتعامل مع الحالة، والتي استوجبت ذلك باعتبار عامل الوقت في مثل هذه الحالات يعتبر الفرصة المتاحة بين تلف الأجزاء المحطمة أو معالجتها".

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
07:51 PM

تدخل طبي ينقذ يد جزار من "فرامة" لحوم بالطائف

الدفاع المدني شارك في إنقاذه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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تدخل فريق طبي بمستشفى "قيا" العام، إلى جانب فرقة من الدفاع المدني، سارعت في مساعدة مقيم يعمل في مجزرة لبيع اللحوم جنوب الطائف، علقت يده في فرامة لحم كهربائية، أثناء قيامه بأعماله المعتادة داخل المحل.
ونتج عن الحادث كسور متعددة في أصابع اليد، وتهتكات مفصلية وتهتكات لأوتار أصابع اليد، عجز معها من حوله في مساعدته؛ لإخراج يده من داخل الآلة.
وباشر الفريق الطبي المختص، إلى جانب فريق الدفاع المدني؛ للعمل على الحيلولة دون تلف خلايا وأوردة اليد، والعمل على تحطيم الآلة والمحافظة على ما يمكن إنقاذه من كامل اليد.
وسارع الفريق الطبي، بعد نجاحه في عزل الآلة عن كامل اليد، إلى نقل العامل لغرفة العمليات والمسارعة في معالجة الأربطة وتثبيت الكسور، والمحافظة على عدم تلف أجزاء من اليد.
ونجح الفريق في تجاوز المخاطر واستقرار الوضع الصحي، في الوقت الذي يخضع المريض حالياً للرعاية الطبية داخل المستشفى، بعد نجاح العملية وفي انتظار تماثله الكامل للشفاء.
وثمّن المتحدث الرسمي باسم "صحة الطائف" عبدالهادي الربيعي، الدور البارز للفريق الطبي بقيادة استشاري الجراحة الطبيب مكاوي ابراهيم، وإخصائي العظام الطبيب محمد هادف، والفريق المساند، وجاهزية الفرق الطبية بالمستشفى للتجاوب الفوري مع الحالات الطارئة، وحرص إدارة المستشفى على الالتزام الدائم بجاهزية فريق طوارئ على مدار الساعة للحالات الطارئة، وفقًا للخطط الاساسية للمستشفيات التي تغطي في خدماتها طرق الربط السريعة بين المدن.
وأضاف أن "الفريق لأحسن التدخل والتعامل مع الحالة، والتي استوجبت ذلك باعتبار عامل الوقت في مثل هذه الحالات يعتبر الفرصة المتاحة بين تلف الأجزاء المحطمة أو معالجتها".

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