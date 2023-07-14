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بعد دعوة المملكة.. جيبوتي تصادق على إنشاء مجلس الدول العربية والأفريقية

بامخرمة: تم استكمال الموافقة على الميثاق الذي وُقع في الرياض مطلع هذا العام

أكد سفير جيبوتي وعميد السلك الدبلوماسي الدكتور ضياء الدين بامخرمة عبر تغريدة مصادقة بلاده على ميثاق إنشاء مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وأن جيبوتي صادقت على الميثاق.

وقال بامخرمة خلال تغريدته "على تويتر": "حرصًا من جيبوتي على أهمية دعوة المملكة لإنشاء مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، فقد استكملت جيبوتي المصادقة على الميثاق الذي وُقع في الرياض مطلع هذا العام من قبل وزراء الخارجية، آمله بانطلاقة مباركة لهذا المجلس الطموح".

سفير جيبوتي الدكتور ضياء الدين بامخرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد دعوة المملكة.. جيبوتي تصادق على إنشاء مجلس الدول العربية والأفريقية
سبق

أكد سفير جيبوتي وعميد السلك الدبلوماسي الدكتور ضياء الدين بامخرمة عبر تغريدة مصادقة بلاده على ميثاق إنشاء مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وأن جيبوتي صادقت على الميثاق.

وقال بامخرمة خلال تغريدته "على تويتر": "حرصًا من جيبوتي على أهمية دعوة المملكة لإنشاء مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، فقد استكملت جيبوتي المصادقة على الميثاق الذي وُقع في الرياض مطلع هذا العام من قبل وزراء الخارجية، آمله بانطلاقة مباركة لهذا المجلس الطموح".

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
04:20 PM

بعد دعوة المملكة.. جيبوتي تصادق على إنشاء مجلس الدول العربية والأفريقية

بامخرمة: تم استكمال الموافقة على الميثاق الذي وُقع في الرياض مطلع هذا العام

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أحمد البراهيم - الرياض
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أكد سفير جيبوتي وعميد السلك الدبلوماسي الدكتور ضياء الدين بامخرمة عبر تغريدة مصادقة بلاده على ميثاق إنشاء مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وأن جيبوتي صادقت على الميثاق.

وقال بامخرمة خلال تغريدته "على تويتر": "حرصًا من جيبوتي على أهمية دعوة المملكة لإنشاء مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، فقد استكملت جيبوتي المصادقة على الميثاق الذي وُقع في الرياض مطلع هذا العام من قبل وزراء الخارجية، آمله بانطلاقة مباركة لهذا المجلس الطموح".

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