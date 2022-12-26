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تنظيم "داعش" يعلن مسؤوليته عن التفجير بالقرب من مكتب جوازات في كابل

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم السبت، مسؤوليته عن تفجير موقع بالقرب من مكتب جوازات في العاصمة الأفغانية كابل يوم الخميس؛ طبقًا لـ"رويترز".

وجاء تبنّي التنظيم للتفجير، في بيان نُشر في حساب تابع له على تطبيق "تلغرام".

وكان متحدث حكومي قد قال: إن مفجرًا انتحاريًّا لَقِيَ حتفه يوم الخميس عند بوابة مكتب الجوازات في كابل، وأفادت تقارير غير مؤكدة بأن عددًا كبيرًا أصيب بجراح في الانفجار.

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تنظيم "داعش" يعلن مسؤوليته عن التفجير بالقرب من مكتب جوازات في كابل
سبق

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم السبت، مسؤوليته عن تفجير موقع بالقرب من مكتب جوازات في العاصمة الأفغانية كابل يوم الخميس؛ طبقًا لـ"رويترز".

وجاء تبنّي التنظيم للتفجير، في بيان نُشر في حساب تابع له على تطبيق "تلغرام".

وكان متحدث حكومي قد قال: إن مفجرًا انتحاريًّا لَقِيَ حتفه يوم الخميس عند بوابة مكتب الجوازات في كابل، وأفادت تقارير غير مؤكدة بأن عددًا كبيرًا أصيب بجراح في الانفجار.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
06:09 PM

تنظيم "داعش" يعلن مسؤوليته عن التفجير بالقرب من مكتب جوازات في كابل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم السبت، مسؤوليته عن تفجير موقع بالقرب من مكتب جوازات في العاصمة الأفغانية كابل يوم الخميس؛ طبقًا لـ"رويترز".

وجاء تبنّي التنظيم للتفجير، في بيان نُشر في حساب تابع له على تطبيق "تلغرام".

وكان متحدث حكومي قد قال: إن مفجرًا انتحاريًّا لَقِيَ حتفه يوم الخميس عند بوابة مكتب الجوازات في كابل، وأفادت تقارير غير مؤكدة بأن عددًا كبيرًا أصيب بجراح في الانفجار.

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