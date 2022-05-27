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وفيات وإصابات في حادث سير بـ"مخواة الباحة".. والجهات تباشر

على طريق بطاط.. و"سبق" تتابع تطوراته أولاً بأول

تباشر، في هذه اللحظات، الجهات الأمنية والإسعافية حادث سير في المخواة، وتحديداً في طريق بطاط.

وبحسب مصادر مطلعة لـ"سبق" فإنه توجد حالات متعددة من إصابات ووفيات في الحادث.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل حال توفّرها.

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وفيات وإصابات في حادث سير بـ"مخواة الباحة".. والجهات تباشر
سبق

تباشر، في هذه اللحظات، الجهات الأمنية والإسعافية حادث سير في المخواة، وتحديداً في طريق بطاط.

وبحسب مصادر مطلعة لـ"سبق" فإنه توجد حالات متعددة من إصابات ووفيات في الحادث.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل حال توفّرها.

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
03:40 PM

وفيات وإصابات في حادث سير بـ"مخواة الباحة".. والجهات تباشر

على طريق بطاط.. و"سبق" تتابع تطوراته أولاً بأول

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أحمد العبدالله - الباحة
2
1,524

تباشر، في هذه اللحظات، الجهات الأمنية والإسعافية حادث سير في المخواة، وتحديداً في طريق بطاط.

وبحسب مصادر مطلعة لـ"سبق" فإنه توجد حالات متعددة من إصابات ووفيات في الحادث.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل حال توفّرها.

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