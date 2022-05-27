وفيات وإصابات في حادث سير بـ"مخواة الباحة".. والجهات تباشر

على طريق بطاط.. و"سبق" تتابع تطوراته أولاً بأول

تباشر، في هذه اللحظات، الجهات الأمنية والإسعافية حادث سير في المخواة، وتحديداً في طريق بطاط.

وبحسب مصادر مطلعة لـ"سبق" فإنه توجد حالات متعددة من إصابات ووفيات في الحادث.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل حال توفّرها.