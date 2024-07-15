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فيفا يقرر: استمرار «التبديلات الخمسة» حتى 2021

طالب مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» باستمرار فترة السماح للأندية والمنتخبات بإجراء خمسة تبديلات حتى عام 2021 وذلك لضمان سلامة اللاعبين.
وأعلن الحساب الرسمي لفيفا عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الأربعاء، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيسمح باستمرار نظام الخمسة تبديلات خلال عام 2021، سواء في البطولات المحلية أو القارية.

وجاء قرار المجلس بسبب ضيق الوقت لإعداد الفرق للموسم الجديد، بالإضافة إلى استمرار ضغط المباريات وتداخل الموسم الجديد مع الحالي حتى الآن.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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فيفا يقرر: استمرار «التبديلات الخمسة» حتى 2021
سبق

طالب مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» باستمرار فترة السماح للأندية والمنتخبات بإجراء خمسة تبديلات حتى عام 2021 وذلك لضمان سلامة اللاعبين.
وأعلن الحساب الرسمي لفيفا عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الأربعاء، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيسمح باستمرار نظام الخمسة تبديلات خلال عام 2021، سواء في البطولات المحلية أو القارية.

وجاء قرار المجلس بسبب ضيق الوقت لإعداد الفرق للموسم الجديد، بالإضافة إلى استمرار ضغط المباريات وتداخل الموسم الجديد مع الحالي حتى الآن.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
07:46 PM

فيفا يقرر: استمرار «التبديلات الخمسة» حتى 2021

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» باستمرار فترة السماح للأندية والمنتخبات بإجراء خمسة تبديلات حتى عام 2021 وذلك لضمان سلامة اللاعبين.
وأعلن الحساب الرسمي لفيفا عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الأربعاء، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيسمح باستمرار نظام الخمسة تبديلات خلال عام 2021، سواء في البطولات المحلية أو القارية.

وجاء قرار المجلس بسبب ضيق الوقت لإعداد الفرق للموسم الجديد، بالإضافة إلى استمرار ضغط المباريات وتداخل الموسم الجديد مع الحالي حتى الآن.

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