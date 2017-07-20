النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشرعية" تفشل تسلل حوثي.. وتقتل وتأسر عدداً من المتمردين

الميليشيا استهدفت مناطق مدينة في الضالع

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (السبت)، محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن عناصر من الميليشيا حاولت التسلل، في اتجاه مواقع الجيش الوطني في جبهة باب غلق، شمالي غرب مديرية قعطبة، إلا أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية أفشلت تلك المحاولة.

وبين أن المواجهات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الانقلابية، علاوة على أسر عدد منهم.

من جهة أخرى، عاودت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم قصفها العشوائي والمتعمد على القرى والمناطق الأهلة بالسكان، في منطقتي شخب، والريبي في المحافظة، بالإضافة إلى قرى منطقة حجر، مما تسبب في وقوع إصابات بين المدنيين، وتضرر عدد من المنازل .

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الشرعية" تفشل تسلل حوثي.. وتقتل وتأسر عدداً من المتمردين
سبق

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (السبت)، محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن عناصر من الميليشيا حاولت التسلل، في اتجاه مواقع الجيش الوطني في جبهة باب غلق، شمالي غرب مديرية قعطبة، إلا أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية أفشلت تلك المحاولة.

وبين أن المواجهات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الانقلابية، علاوة على أسر عدد منهم.

من جهة أخرى، عاودت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم قصفها العشوائي والمتعمد على القرى والمناطق الأهلة بالسكان، في منطقتي شخب، والريبي في المحافظة، بالإضافة إلى قرى منطقة حجر، مما تسبب في وقوع إصابات بين المدنيين، وتضرر عدد من المنازل .

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
06:31 PM
اخر تعديل
20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
07:08 PM

"الشرعية" تفشل تسلل حوثي.. وتقتل وتأسر عدداً من المتمردين

الميليشيا استهدفت مناطق مدينة في الضالع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,267

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (السبت)، محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن عناصر من الميليشيا حاولت التسلل، في اتجاه مواقع الجيش الوطني في جبهة باب غلق، شمالي غرب مديرية قعطبة، إلا أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية أفشلت تلك المحاولة.

وبين أن المواجهات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الانقلابية، علاوة على أسر عدد منهم.

من جهة أخرى، عاودت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم قصفها العشوائي والمتعمد على القرى والمناطق الأهلة بالسكان، في منطقتي شخب، والريبي في المحافظة، بالإضافة إلى قرى منطقة حجر، مما تسبب في وقوع إصابات بين المدنيين، وتضرر عدد من المنازل .

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
29,775
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,184
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,041
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,086

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة