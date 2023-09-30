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وزير الخارجية الإسرائيلي يزور البحرين ويفتتح سفارة تل أبيب بالمنامة

الجانبان سيوقعان 5 مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون

وصل إلى العاصمة البحرينية المنامة وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، وهي أرفع زيارة رسمية على هذا المستوى للبحرين، منذ أن أقامت الدولتان علاقات رسمية العام الماضي.
"لبيد"، الذي هبط في مطار البحرين الدولي على متن طائرة لخطوط "إسرائير" الجوية مرسوم على مقدمتها غصن زيتون، سيفتتح سفارة إسرائيل في المنامة، ويجري محادثات مع نظيره البحريني.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، قال إن الجانبين سيوقعان خمس مذكرات تفاهم، من بينها اتفاقيات تعاون بين المستشفيات وشركات المياه والكهرباء.
وأضاف المتحدث أن المجالات الرئيسية التي تريد البحرين التعاون مع إسرائيل بشأنها "تتعلق بالاقتصاد والتكنولوجيا، وهناك مذكرات تفاهم ستوقع الخميس في هذا الصدد".

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير الخارجية الإسرائيلي يزور البحرين ويفتتح سفارة تل أبيب بالمنامة
سبق

وصل إلى العاصمة البحرينية المنامة وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، وهي أرفع زيارة رسمية على هذا المستوى للبحرين، منذ أن أقامت الدولتان علاقات رسمية العام الماضي.
"لبيد"، الذي هبط في مطار البحرين الدولي على متن طائرة لخطوط "إسرائير" الجوية مرسوم على مقدمتها غصن زيتون، سيفتتح سفارة إسرائيل في المنامة، ويجري محادثات مع نظيره البحريني.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، قال إن الجانبين سيوقعان خمس مذكرات تفاهم، من بينها اتفاقيات تعاون بين المستشفيات وشركات المياه والكهرباء.
وأضاف المتحدث أن المجالات الرئيسية التي تريد البحرين التعاون مع إسرائيل بشأنها "تتعلق بالاقتصاد والتكنولوجيا، وهناك مذكرات تفاهم ستوقع الخميس في هذا الصدد".

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
04:54 PM

وزير الخارجية الإسرائيلي يزور البحرين ويفتتح سفارة تل أبيب بالمنامة

الجانبان سيوقعان 5 مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصل إلى العاصمة البحرينية المنامة وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، وهي أرفع زيارة رسمية على هذا المستوى للبحرين، منذ أن أقامت الدولتان علاقات رسمية العام الماضي.
"لبيد"، الذي هبط في مطار البحرين الدولي على متن طائرة لخطوط "إسرائير" الجوية مرسوم على مقدمتها غصن زيتون، سيفتتح سفارة إسرائيل في المنامة، ويجري محادثات مع نظيره البحريني.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، قال إن الجانبين سيوقعان خمس مذكرات تفاهم، من بينها اتفاقيات تعاون بين المستشفيات وشركات المياه والكهرباء.
وأضاف المتحدث أن المجالات الرئيسية التي تريد البحرين التعاون مع إسرائيل بشأنها "تتعلق بالاقتصاد والتكنولوجيا، وهناك مذكرات تفاهم ستوقع الخميس في هذا الصدد".

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