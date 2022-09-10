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الأخضر الشاب يختتم مبارياته في بطولة كرواتيا الدولية بمواجهة إندونيسيا

يخوض المنتخب السعودي تحت 19 عامًا غدًا الجمعة، مباراته الثالثة والأخيرة ضمن الدورة الدولية الودية بكرواتيا، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان.

ويلاقي "الأخضر" منتخب إندونيسيا في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت كرواتيا (الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة).

على الصعيد الميداني أجرى المنتخب الوطني السعودي صباح اليوم تدريباته ضمن معسكره في كرواتيا، وطبّق اللاعبون خلال الحصة التدريبية عددًا من التمارين التكتيكية، بالإضافة إلى تمارين على الكرات الثابتة، وتمرين على الإنهاء.


يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

المنتخب السعودي الدورة الدولية الودية بكرواتيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر الشاب يختتم مبارياته في بطولة كرواتيا الدولية بمواجهة إندونيسيا
سبق

يخوض المنتخب السعودي تحت 19 عامًا غدًا الجمعة، مباراته الثالثة والأخيرة ضمن الدورة الدولية الودية بكرواتيا، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان.

ويلاقي "الأخضر" منتخب إندونيسيا في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت كرواتيا (الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة).

على الصعيد الميداني أجرى المنتخب الوطني السعودي صباح اليوم تدريباته ضمن معسكره في كرواتيا، وطبّق اللاعبون خلال الحصة التدريبية عددًا من التمارين التكتيكية، بالإضافة إلى تمارين على الكرات الثابتة، وتمرين على الإنهاء.


يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
07:06 PM

الأخضر الشاب يختتم مبارياته في بطولة كرواتيا الدولية بمواجهة إندونيسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يخوض المنتخب السعودي تحت 19 عامًا غدًا الجمعة، مباراته الثالثة والأخيرة ضمن الدورة الدولية الودية بكرواتيا، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان.

ويلاقي "الأخضر" منتخب إندونيسيا في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت كرواتيا (الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة).

على الصعيد الميداني أجرى المنتخب الوطني السعودي صباح اليوم تدريباته ضمن معسكره في كرواتيا، وطبّق اللاعبون خلال الحصة التدريبية عددًا من التمارين التكتيكية، بالإضافة إلى تمارين على الكرات الثابتة، وتمرين على الإنهاء.


يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

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