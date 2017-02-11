عبث مجهولين ببرج اتصالات يعزل أهالي "أشعرية عفيف" لشهرين

غياب تام للصيانة رغم شكوى السكان .. وتعطل بالجهات الحكومية

شكا أهالي مركز الأشعرية التابع لمحافظة عفيف، من تعطل برج الاتصالات الذي يخدم سكان المركز والتجمعات السكانية المحيطة به منذ أكثر من شهرين، دون صيانة.

وقال بتال العتيبي؛ أحد سكان المركز، إن عطل برج الاتصالات (stc) مستمر منذ شهرين بسبب عبث مجهولين، وأدى إلى شلل تام في خدمة الاتصال وانعدام الإنترنت رغم وجود إدارات حكومية بالمركز تتركز أغلب أعمالها على خدمات الإنترنت، وتواصلهم مع مراجعيهم، وتم إبلاغهم بالعطل من حينه وحضر فنيو الشركة ولم تتم صيانته وإعادته إلى الحياة منذ ذلك الوقت.

وطالب "العتيبي"؛ وعدد من الأهالي، شركة الاتصالات بسرعة إصلاح البرج؛ حتى يخدم أهالي المركز والإدارات الحكومية في الاتصال والإنترنت عالي السرعة.