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برئاسة السعودية.. الجامعة العربية تستضيف فريق تقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي الأحد القادم

إجراء تقييم شامل وإدخال تعديلات وأفكار واستحداث أنشطة جديدة

تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة يوم الأحد القادم الاجتماع الثاني لفريق الخبراء المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج برئاسة المملكة العربية السعودية.
وسيستكمل الفريق المكلف بالعمل التوصيات الصادرة عن اجتماعه الأول، وإجراء تقييم شامل لأنشطة الخطة وإدخال بعض التعديلات والأفكار الجديدة عليها، وإمكانية استحداث أنشطة جديدة من شأنها تحقيق أقصى استفادة منها، بما يتماشى مع أولويات العمل الإعلامي العربي في الخارج خلال المرحلة الراهنة.
وسيشارك في الاجتماع عدد من الخبراء الإعلاميين في الدول الأعضاء، وممثلي الاتحادات والمنظمات العربية الممارسة لمهام إعلامية، بالإضافة إلى عدد من المستشارين الإعلاميين في الدول الأعضاء، وخبراء استراتيجيين في التخطيط.
وسيناقش الاجتماع المقترحات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها مشروع "الدليل المهني المرجعي لإنتاج المحتوى الموجه للآخر"، الذي أعدته المملكة.
مما يذكر أن التوصيات الصادرة عن الاجتماع الأول للفريق تضمنت دعوة الدول الأعضاء لتوحيد الرسالة الإعلامية التي تخدم القضايا العربية، وإقرار خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج خلال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي عقد في 2001/ 8/ 15 م، التي تعمل على ثلاثة محاور أساسية "القضية الفلسطينية، ومحاربة ظاهرة الإرهاب، وتصحيح الصورة النمطية السلبية للعرب والمسلمين في الخارج، وإبراز الصورة الصحيحة لهم"، وذلك من خلال تحقيق الانتشار الواسع لوجهة النظر العربية إزاء هذه المحاور.

جامعة الدول العربية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برئاسة السعودية.. الجامعة العربية تستضيف فريق تقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي الأحد القادم
سبق

تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة يوم الأحد القادم الاجتماع الثاني لفريق الخبراء المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج برئاسة المملكة العربية السعودية.
وسيستكمل الفريق المكلف بالعمل التوصيات الصادرة عن اجتماعه الأول، وإجراء تقييم شامل لأنشطة الخطة وإدخال بعض التعديلات والأفكار الجديدة عليها، وإمكانية استحداث أنشطة جديدة من شأنها تحقيق أقصى استفادة منها، بما يتماشى مع أولويات العمل الإعلامي العربي في الخارج خلال المرحلة الراهنة.
وسيشارك في الاجتماع عدد من الخبراء الإعلاميين في الدول الأعضاء، وممثلي الاتحادات والمنظمات العربية الممارسة لمهام إعلامية، بالإضافة إلى عدد من المستشارين الإعلاميين في الدول الأعضاء، وخبراء استراتيجيين في التخطيط.
وسيناقش الاجتماع المقترحات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها مشروع "الدليل المهني المرجعي لإنتاج المحتوى الموجه للآخر"، الذي أعدته المملكة.
مما يذكر أن التوصيات الصادرة عن الاجتماع الأول للفريق تضمنت دعوة الدول الأعضاء لتوحيد الرسالة الإعلامية التي تخدم القضايا العربية، وإقرار خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج خلال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي عقد في 2001/ 8/ 15 م، التي تعمل على ثلاثة محاور أساسية "القضية الفلسطينية، ومحاربة ظاهرة الإرهاب، وتصحيح الصورة النمطية السلبية للعرب والمسلمين في الخارج، وإبراز الصورة الصحيحة لهم"، وذلك من خلال تحقيق الانتشار الواسع لوجهة النظر العربية إزاء هذه المحاور.

12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
07:57 PM

برئاسة السعودية.. الجامعة العربية تستضيف فريق تقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي الأحد القادم

إجراء تقييم شامل وإدخال تعديلات وأفكار واستحداث أنشطة جديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة يوم الأحد القادم الاجتماع الثاني لفريق الخبراء المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج برئاسة المملكة العربية السعودية.
وسيستكمل الفريق المكلف بالعمل التوصيات الصادرة عن اجتماعه الأول، وإجراء تقييم شامل لأنشطة الخطة وإدخال بعض التعديلات والأفكار الجديدة عليها، وإمكانية استحداث أنشطة جديدة من شأنها تحقيق أقصى استفادة منها، بما يتماشى مع أولويات العمل الإعلامي العربي في الخارج خلال المرحلة الراهنة.
وسيشارك في الاجتماع عدد من الخبراء الإعلاميين في الدول الأعضاء، وممثلي الاتحادات والمنظمات العربية الممارسة لمهام إعلامية، بالإضافة إلى عدد من المستشارين الإعلاميين في الدول الأعضاء، وخبراء استراتيجيين في التخطيط.
وسيناقش الاجتماع المقترحات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها مشروع "الدليل المهني المرجعي لإنتاج المحتوى الموجه للآخر"، الذي أعدته المملكة.
مما يذكر أن التوصيات الصادرة عن الاجتماع الأول للفريق تضمنت دعوة الدول الأعضاء لتوحيد الرسالة الإعلامية التي تخدم القضايا العربية، وإقرار خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج خلال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي عقد في 2001/ 8/ 15 م، التي تعمل على ثلاثة محاور أساسية "القضية الفلسطينية، ومحاربة ظاهرة الإرهاب، وتصحيح الصورة النمطية السلبية للعرب والمسلمين في الخارج، وإبراز الصورة الصحيحة لهم"، وذلك من خلال تحقيق الانتشار الواسع لوجهة النظر العربية إزاء هذه المحاور.

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