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"غوميز" يعرض مقاطع لم تُسبق مشاهدتها من"وُلِد ملكاً" بمنتدى الإعلام

يتحدث عن تجربة عامين ونصف في تصوير أول فيلم عن أحد ملوك المملكة

يشهد منتدى الإعلام السعودي الذي يُعقد في ديسمبر المقبل في الرياض، عرض منتج فيلم "وُلِد ملكاً" أندريس غوميز؛ الحاصل على جائزة الأوسكار، مقاطع خاصة لم يسبق عرضها لمشاهد من تصوير الفيلم، كما يتحدث عن تجربته في تصوير أول فيلم سينمائي عن أحد ملوك المملكة والذي استغرق تصويره نحو عامين ونصف العام تقريباً.

وحقق فيلم "وُلِد ملكاً" نجاحات مبهرة في شباك التذاكر في صالات السينما السعودية والخليجية حتى إنه تجاوز 60 ألف مشاهد في أسبوعه الأول.

ومرت تجربة "وُلِد ملكاً" بتحديات عدة بدءاً بإنتاجه مروراً بكتابة نص السيناريو وانتهاءً بتصويره بين لندن والرياض، فيما شاركت فيه جنسيات مختلفة حيث أخرجه الإسباني أجوستي فيلارونغا؛ وعمل على تأليفه بدر السماري؛ إضافة إلى ري لوريجا؛ وهنري فرتز؛ فيما مثل أدواره نخبة من الممثلين الأوروبيين والسعوديين؛ ما جعله تجربة ثرية ولافتة.

ويغطي الفيلم حياة الملك فيصل- منذ ولادته عام 1906، إلى عودته من إنجلترا عام 1920- ويصف أول رحلة دبلوماسية مهمة لمواطن سعودي إلى بريطانيا، حيث كان على الأمير فيصل البالغ من العمر 13 عاماً أن يلتقي الملك جورج الخامس؛ ملك إنجلترا، وشخصيات أخرى مثل وينستون تشرشل، ولورنس العرب، ووزير الخارجية اللورد كورزون.

ويعد المنتدى الإعلامي السعودي أكبر حدث من نوعه في المنطقة؛ حيث يستضيف نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال الإعلامي على مدى يومين في العاصمة الرياض.

منتدى الإعلام السعودي الرياض ولد ملكاً أندريس غوميز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"غوميز" يعرض مقاطع لم تُسبق مشاهدتها من"وُلِد ملكاً" بمنتدى الإعلام
سبق

يشهد منتدى الإعلام السعودي الذي يُعقد في ديسمبر المقبل في الرياض، عرض منتج فيلم "وُلِد ملكاً" أندريس غوميز؛ الحاصل على جائزة الأوسكار، مقاطع خاصة لم يسبق عرضها لمشاهد من تصوير الفيلم، كما يتحدث عن تجربته في تصوير أول فيلم سينمائي عن أحد ملوك المملكة والذي استغرق تصويره نحو عامين ونصف العام تقريباً.

وحقق فيلم "وُلِد ملكاً" نجاحات مبهرة في شباك التذاكر في صالات السينما السعودية والخليجية حتى إنه تجاوز 60 ألف مشاهد في أسبوعه الأول.

ومرت تجربة "وُلِد ملكاً" بتحديات عدة بدءاً بإنتاجه مروراً بكتابة نص السيناريو وانتهاءً بتصويره بين لندن والرياض، فيما شاركت فيه جنسيات مختلفة حيث أخرجه الإسباني أجوستي فيلارونغا؛ وعمل على تأليفه بدر السماري؛ إضافة إلى ري لوريجا؛ وهنري فرتز؛ فيما مثل أدواره نخبة من الممثلين الأوروبيين والسعوديين؛ ما جعله تجربة ثرية ولافتة.

ويغطي الفيلم حياة الملك فيصل- منذ ولادته عام 1906، إلى عودته من إنجلترا عام 1920- ويصف أول رحلة دبلوماسية مهمة لمواطن سعودي إلى بريطانيا، حيث كان على الأمير فيصل البالغ من العمر 13 عاماً أن يلتقي الملك جورج الخامس؛ ملك إنجلترا، وشخصيات أخرى مثل وينستون تشرشل، ولورنس العرب، ووزير الخارجية اللورد كورزون.

ويعد المنتدى الإعلامي السعودي أكبر حدث من نوعه في المنطقة؛ حيث يستضيف نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال الإعلامي على مدى يومين في العاصمة الرياض.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
01:35 PM

"غوميز" يعرض مقاطع لم تُسبق مشاهدتها من"وُلِد ملكاً" بمنتدى الإعلام

يتحدث عن تجربة عامين ونصف في تصوير أول فيلم عن أحد ملوك المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يشهد منتدى الإعلام السعودي الذي يُعقد في ديسمبر المقبل في الرياض، عرض منتج فيلم "وُلِد ملكاً" أندريس غوميز؛ الحاصل على جائزة الأوسكار، مقاطع خاصة لم يسبق عرضها لمشاهد من تصوير الفيلم، كما يتحدث عن تجربته في تصوير أول فيلم سينمائي عن أحد ملوك المملكة والذي استغرق تصويره نحو عامين ونصف العام تقريباً.

وحقق فيلم "وُلِد ملكاً" نجاحات مبهرة في شباك التذاكر في صالات السينما السعودية والخليجية حتى إنه تجاوز 60 ألف مشاهد في أسبوعه الأول.

ومرت تجربة "وُلِد ملكاً" بتحديات عدة بدءاً بإنتاجه مروراً بكتابة نص السيناريو وانتهاءً بتصويره بين لندن والرياض، فيما شاركت فيه جنسيات مختلفة حيث أخرجه الإسباني أجوستي فيلارونغا؛ وعمل على تأليفه بدر السماري؛ إضافة إلى ري لوريجا؛ وهنري فرتز؛ فيما مثل أدواره نخبة من الممثلين الأوروبيين والسعوديين؛ ما جعله تجربة ثرية ولافتة.

ويغطي الفيلم حياة الملك فيصل- منذ ولادته عام 1906، إلى عودته من إنجلترا عام 1920- ويصف أول رحلة دبلوماسية مهمة لمواطن سعودي إلى بريطانيا، حيث كان على الأمير فيصل البالغ من العمر 13 عاماً أن يلتقي الملك جورج الخامس؛ ملك إنجلترا، وشخصيات أخرى مثل وينستون تشرشل، ولورنس العرب، ووزير الخارجية اللورد كورزون.

ويعد المنتدى الإعلامي السعودي أكبر حدث من نوعه في المنطقة؛ حيث يستضيف نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال الإعلامي على مدى يومين في العاصمة الرياض.

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