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خوفًا من "كورونا".. التحالف الدولي لمحاربة "داعش" يعلق تدريب الجيش العراقي

يتزامن مع خفض قواته في بلاد النهرين

أعلن مسؤول عسكري كبير بالتحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش الإرهابي، اليوم (الخميس)؛ تعليق تدريب القوات العراقية؛ بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وتتزامن هذه الخطوة مع خفض أعلن عنه هذا الأسبوع لقوات التحالف في العراق، فيما تكثف الميليشيات المدعومة من إيران هجماتها الصاروخية على قواعد تستضيف قوات أجنبية؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأشار "التحالف" إلى أن خفض عدد القوات وإعادة توزيع الوحدات على عدد أقل من القواعد العراقية، يرجع إلى أن القوات العراقية أصبحت شبه قادرة على احتواء التهديد الذي تمثله فلول تنظيم الدولة الإسلامية في بلدهم.

ودعم "التحالف" الذي تقوده الولايات المتحدة، الجيش العراقي منذ 2014 في قتال التنظيم.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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خوفًا من "كورونا".. التحالف الدولي لمحاربة "داعش" يعلق تدريب الجيش العراقي
سبق

أعلن مسؤول عسكري كبير بالتحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش الإرهابي، اليوم (الخميس)؛ تعليق تدريب القوات العراقية؛ بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وتتزامن هذه الخطوة مع خفض أعلن عنه هذا الأسبوع لقوات التحالف في العراق، فيما تكثف الميليشيات المدعومة من إيران هجماتها الصاروخية على قواعد تستضيف قوات أجنبية؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأشار "التحالف" إلى أن خفض عدد القوات وإعادة توزيع الوحدات على عدد أقل من القواعد العراقية، يرجع إلى أن القوات العراقية أصبحت شبه قادرة على احتواء التهديد الذي تمثله فلول تنظيم الدولة الإسلامية في بلدهم.

ودعم "التحالف" الذي تقوده الولايات المتحدة، الجيش العراقي منذ 2014 في قتال التنظيم.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
08:29 PM

خوفًا من "كورونا".. التحالف الدولي لمحاربة "داعش" يعلق تدريب الجيش العراقي

يتزامن مع خفض قواته في بلاد النهرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مسؤول عسكري كبير بالتحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش الإرهابي، اليوم (الخميس)؛ تعليق تدريب القوات العراقية؛ بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وتتزامن هذه الخطوة مع خفض أعلن عنه هذا الأسبوع لقوات التحالف في العراق، فيما تكثف الميليشيات المدعومة من إيران هجماتها الصاروخية على قواعد تستضيف قوات أجنبية؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأشار "التحالف" إلى أن خفض عدد القوات وإعادة توزيع الوحدات على عدد أقل من القواعد العراقية، يرجع إلى أن القوات العراقية أصبحت شبه قادرة على احتواء التهديد الذي تمثله فلول تنظيم الدولة الإسلامية في بلدهم.

ودعم "التحالف" الذي تقوده الولايات المتحدة، الجيش العراقي منذ 2014 في قتال التنظيم.

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