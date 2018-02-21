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مواجهة الهروب من الهبوط تجمع القادسية بالاتفاق

في مباراة مؤجلة بالدوري السعودي من الجولة 16

يلتقي فريق القادسية نظيره الاتفاق اليوم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ16 للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وكان القادسية قد تعادل مع التعاون بهدف لكل منهما في مواجهته الأخيرة في الجولة الـ22 للدوري السعودي، كما تعادل أيضاً الاتفاق مع الفيحاء بهدف لكل منهما.

ويسعى الفريقان للفوز في المواجهة لتحسين موقعهما في سلم الترتيب، حيث يحتل الاتفاق المركز الـ11 برصيد 23 نقطة، يليه القادسية بالمركز الـ12 برصيد 19 نقطة.


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مواجهة الهروب من الهبوط تجمع القادسية بالاتفاق
سبق

يلتقي فريق القادسية نظيره الاتفاق اليوم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ16 للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وكان القادسية قد تعادل مع التعاون بهدف لكل منهما في مواجهته الأخيرة في الجولة الـ22 للدوري السعودي، كما تعادل أيضاً الاتفاق مع الفيحاء بهدف لكل منهما.

ويسعى الفريقان للفوز في المواجهة لتحسين موقعهما في سلم الترتيب، حيث يحتل الاتفاق المركز الـ11 برصيد 23 نقطة، يليه القادسية بالمركز الـ12 برصيد 19 نقطة.


21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
12:57 AM

مواجهة الهروب من الهبوط تجمع القادسية بالاتفاق

في مباراة مؤجلة بالدوري السعودي من الجولة 16

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يلتقي فريق القادسية نظيره الاتفاق اليوم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ16 للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وكان القادسية قد تعادل مع التعاون بهدف لكل منهما في مواجهته الأخيرة في الجولة الـ22 للدوري السعودي، كما تعادل أيضاً الاتفاق مع الفيحاء بهدف لكل منهما.

ويسعى الفريقان للفوز في المواجهة لتحسين موقعهما في سلم الترتيب، حيث يحتل الاتفاق المركز الـ11 برصيد 23 نقطة، يليه القادسية بالمركز الـ12 برصيد 19 نقطة.


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