"الهذلي مفقود مكة" مضى على اختفائه أكثر من سنة.. وأسرته تجدِّد المناشدة

يبلغ من العمر 44 عامًا ويعاني اعتلالات نفسية

لم تيأس أسرة المفقود "عبيد بن طنيفان المسعودي الهذلي" البالغ من العمر 44 عامًا من العثور على مفقودهم الذي مضى على اختفائه سنة وثلاثة أشهر، مجددين المناشدة للمساعدة في العثور عليه حيًّا أو ميتًا.

ويعاني "الهذلي" الذي خرج من منزل أسرته في قرية الحبيقي بمركز الريان بمحافظة الجموم بمكة المكرمة في شهر شعبان من عام 1439 اعتلالات نفسية، وسط محاولات من أسرته للعثور عليه طيلة الأشهر الماضية دون جدوى.

وقال ذوو "عبيد" لـ"سبق" إن مفقودهم يعاني اعتلالات نفسية؛ إذ اعتاد على ارتياد الطريق الواصل إلى الجموم والقوبعية والزيما والجعرانة مشيا على الأقدام، والعودة إلى منزل أسرته، بينما تلك المرة لم يعد، وذهب إلى وجهة غير معلومة.

ولفتوا إلى أنهم لم يتركوا مكانًا إلا وبحثوا عنه فيه، ولا يزال في قائمة المفقودين حتى الوقت الحالي دون معرفة ما إذا كان حيًّا أو ميتًا.

وناشد ذووه مَن يعثر عليه إبلاغ أقرب جهة أمنية، أو التواصل على الرقمين الآتيين:

(0500400824 -0545537873)