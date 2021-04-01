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فرق الخدمات الطبية تقدم لقاح "كورونا" لمنسوبي قوة الأمن في "نيوم"

تقديم رسائل توعوية وتثقيفية عن مأمونية اللقاح وإسهامه في الوقاية

قدمت فرق طبية تابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، اليوم، لقاح فيروس كورونا لمنسوبي القوة الخاصة للأمن والحماية في مشروع الشمال "نيوم"، وذلك ضمن حملة "الوقاية أمان".

وتضمنت زيارة الفرق الطبية من منسوبي العيادات الشاملة التخصصية بمنطقة تبوك التابعة للخدمات الطبية، تقديم رسائل توعوية وتثقيفية عن مأمونية اللقاح وإسهامه الفعّال في الوقاية من خطر فيروس كورونا، مع حرص الفريق على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية المتخذة بالمملكة.

وتشرف الخدمات الطبية بوزارة الداخلية على تقديم اللقاحات في مراكزها المعتمدة، والقيام بجولات ميدانية مستمرة، بإشراف فرق طبية متخصصة من منسوبيها، والتنسيق المستمر مع القطاعات الأمنية التي تقدم اللقاحات في مراكزها الصحية، في إطار تنفيذ مبادراتها الخاصة لحملة "الوقاية أمان".

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فرق الخدمات الطبية تقدم لقاح "كورونا" لمنسوبي قوة الأمن في "نيوم"
سبق

قدمت فرق طبية تابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، اليوم، لقاح فيروس كورونا لمنسوبي القوة الخاصة للأمن والحماية في مشروع الشمال "نيوم"، وذلك ضمن حملة "الوقاية أمان".

وتضمنت زيارة الفرق الطبية من منسوبي العيادات الشاملة التخصصية بمنطقة تبوك التابعة للخدمات الطبية، تقديم رسائل توعوية وتثقيفية عن مأمونية اللقاح وإسهامه الفعّال في الوقاية من خطر فيروس كورونا، مع حرص الفريق على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية المتخذة بالمملكة.

وتشرف الخدمات الطبية بوزارة الداخلية على تقديم اللقاحات في مراكزها المعتمدة، والقيام بجولات ميدانية مستمرة، بإشراف فرق طبية متخصصة من منسوبيها، والتنسيق المستمر مع القطاعات الأمنية التي تقدم اللقاحات في مراكزها الصحية، في إطار تنفيذ مبادراتها الخاصة لحملة "الوقاية أمان".

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
05:48 PM

فرق الخدمات الطبية تقدم لقاح "كورونا" لمنسوبي قوة الأمن في "نيوم"

تقديم رسائل توعوية وتثقيفية عن مأمونية اللقاح وإسهامه في الوقاية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدمت فرق طبية تابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، اليوم، لقاح فيروس كورونا لمنسوبي القوة الخاصة للأمن والحماية في مشروع الشمال "نيوم"، وذلك ضمن حملة "الوقاية أمان".

وتضمنت زيارة الفرق الطبية من منسوبي العيادات الشاملة التخصصية بمنطقة تبوك التابعة للخدمات الطبية، تقديم رسائل توعوية وتثقيفية عن مأمونية اللقاح وإسهامه الفعّال في الوقاية من خطر فيروس كورونا، مع حرص الفريق على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية المتخذة بالمملكة.

وتشرف الخدمات الطبية بوزارة الداخلية على تقديم اللقاحات في مراكزها المعتمدة، والقيام بجولات ميدانية مستمرة، بإشراف فرق طبية متخصصة من منسوبيها، والتنسيق المستمر مع القطاعات الأمنية التي تقدم اللقاحات في مراكزها الصحية، في إطار تنفيذ مبادراتها الخاصة لحملة "الوقاية أمان".

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