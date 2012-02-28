وزير العدل الإيراني يواجه "هرمًا من الأحذية" أمام مجلس حقوق الإنسان

150 متظاهرًا رفعوا لافتات كُتب عليها "أوقفوا أوائي".. ويصفونه بالقاتل

تجمع عشرات من المتظاهرين اليوم الثلاثاء أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف، فيما غادر دبلوماسيون قاعة مجلس حقوق الإنسان احتجاجًا على حضور وزير العدل الإيراني الذي سبق أن فُرضت عليه عقوبات سويسرية وأوروبية.

وحسب "سكاى نيوز عربية"، تجمع نحو 150 متظاهرًا خارج المقر الأممي رافعين إعلامًا لمجموعات إيرانية معارضة في الخارج ولافتات، كُتب عليها "أوقفوا أوائي"، قبل أن يلقي علي رضا أوائي خطابه.

وأقام المتظاهرون أيضًا هرمًا من الأحذية، يرمز إلى آلاف المعتقلين السياسيين الذين قضوا العام 1988 في مجزرة، يُتهم أوائي بالمشاركة فيها.

ونقلت فرانس برس عن طالبة الحقوق سافورا محمدي قولها: "إنه قاتل، وقد صدمت لكون الأمم المتحدة دعته إلى المشاركة في مؤتمر عن حقوق الإنسان".

وحمّلت "محمدي" سويسرا والاتحاد الأوروبي والوزير الإيراني "مسؤولية انتهاكات لحقوق الإنسان واعتقالات تعسفية وحرمان سجناء حقوقهم وعمليات إعدام" حينما كان مسؤول السلطة القضائية في إيران.

وتقول منظمة العفو الدولية إن نحو خمسة آلاف سجين قُتلوا خلال بضعة أشهر عام 1988 داخل السجون الإيرانية.

وقبل أن يعتلي أوائي المنصة غادرت مجموعة من الدبلوماسيين القاعة احتجاجًا.

وقبل بضعة أيام انتقدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي مجلس حقوق الإنسان لتوجيهه الدعوة إلى الوزير الإيراني، متهمة إياه بـ"ارتكاب بعض أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في إيران".