النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"وجع الخسارة".. روسيا ترغب في ارتفاع أسعار النفط

"بيسكوف" رهن التحرك المشترك لبلاده بوضع السوق

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء: "إن بلاده ترغب في أن ترى أسعار النفط ترتفع عن مستواها الحالي عند 28 دولاراً للبرميل"، وذلك رداً على سؤال عما إذا كانت موسكو ستدرس استئناف التعاون مع "أوبك".

وأضاف "بيسكوف": "سنتابع الوضع في أسواق النفط العالمية عن كثب جداً، ونسعى لوضع توقع للمستقبل القريب وفي الأمد المتوسط. وموقفنا بشأن دراسة العودة إلى تحرك مشترك سيتوقف على هذا".

وتابع: "لكن بالطبع سعر النفط الحالي منخفض، ونرغب في أسعار أعلى"، وفقاً لـ"رويترز".

وانهارت محادثات بين "أوبك" ومنتجين غير أعضاء في المنظمة بشأن استمرار تخفيضات منسقة للإنتاج هذا الشهر، وينتهي أجل الاتفاق الحالي في 31 مارس الجاري.

أسعار النفط

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"وجع الخسارة".. روسيا ترغب في ارتفاع أسعار النفط
سبق

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء: "إن بلاده ترغب في أن ترى أسعار النفط ترتفع عن مستواها الحالي عند 28 دولاراً للبرميل"، وذلك رداً على سؤال عما إذا كانت موسكو ستدرس استئناف التعاون مع "أوبك".

وأضاف "بيسكوف": "سنتابع الوضع في أسواق النفط العالمية عن كثب جداً، ونسعى لوضع توقع للمستقبل القريب وفي الأمد المتوسط. وموقفنا بشأن دراسة العودة إلى تحرك مشترك سيتوقف على هذا".

وتابع: "لكن بالطبع سعر النفط الحالي منخفض، ونرغب في أسعار أعلى"، وفقاً لـ"رويترز".

وانهارت محادثات بين "أوبك" ومنتجين غير أعضاء في المنظمة بشأن استمرار تخفيضات منسقة للإنتاج هذا الشهر، وينتهي أجل الاتفاق الحالي في 31 مارس الجاري.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
05:07 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
06:57 PM

"وجع الخسارة".. روسيا ترغب في ارتفاع أسعار النفط

"بيسكوف" رهن التحرك المشترك لبلاده بوضع السوق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
9,658

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء: "إن بلاده ترغب في أن ترى أسعار النفط ترتفع عن مستواها الحالي عند 28 دولاراً للبرميل"، وذلك رداً على سؤال عما إذا كانت موسكو ستدرس استئناف التعاون مع "أوبك".

وأضاف "بيسكوف": "سنتابع الوضع في أسواق النفط العالمية عن كثب جداً، ونسعى لوضع توقع للمستقبل القريب وفي الأمد المتوسط. وموقفنا بشأن دراسة العودة إلى تحرك مشترك سيتوقف على هذا".

وتابع: "لكن بالطبع سعر النفط الحالي منخفض، ونرغب في أسعار أعلى"، وفقاً لـ"رويترز".

وانهارت محادثات بين "أوبك" ومنتجين غير أعضاء في المنظمة بشأن استمرار تخفيضات منسقة للإنتاج هذا الشهر، وينتهي أجل الاتفاق الحالي في 31 مارس الجاري.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,371
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,864
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,741
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,906

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة