"وجع الخسارة".. روسيا ترغب في ارتفاع أسعار النفط

"بيسكوف" رهن التحرك المشترك لبلاده بوضع السوق

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء: "إن بلاده ترغب في أن ترى أسعار النفط ترتفع عن مستواها الحالي عند 28 دولاراً للبرميل"، وذلك رداً على سؤال عما إذا كانت موسكو ستدرس استئناف التعاون مع "أوبك".

وأضاف "بيسكوف": "سنتابع الوضع في أسواق النفط العالمية عن كثب جداً، ونسعى لوضع توقع للمستقبل القريب وفي الأمد المتوسط. وموقفنا بشأن دراسة العودة إلى تحرك مشترك سيتوقف على هذا".

وتابع: "لكن بالطبع سعر النفط الحالي منخفض، ونرغب في أسعار أعلى"، وفقاً لـ"رويترز".

وانهارت محادثات بين "أوبك" ومنتجين غير أعضاء في المنظمة بشأن استمرار تخفيضات منسقة للإنتاج هذا الشهر، وينتهي أجل الاتفاق الحالي في 31 مارس الجاري.