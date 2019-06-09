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الجيش اليمني يُعيد مواقع جديدة من مليشيا الحوثي شمال صعدة

بمساندة التحالف.. أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا

أعلن الجيش الوطني اليمني، إحراز قواته تقدمًا ميدانيًّا في مديرية باقم شمال محافظة صعدة؛ حيث استعاد مواقع جديدة من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري يمني: "إن وحدات من الجيش مسنودة من طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، فرضت سيطرتها على التبة البيضاء والتباب السود في ذات باقم، وتمكنت من قطع الطريق الدولي إلى المديرية الذي كان يمد مليشيا الحوثي الإرهابية بالإمداد والتموين لمواقعها هناك".

وفي صعدة أيضًا، قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تجمعات للمليشيا الحوثية خلف سلسلة مرتفعات جبال سحامة في مديرية كتاف شرق المحافظة؛ مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا وتدمير عربة عسكرية تابعة لها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يُعيد مواقع جديدة من مليشيا الحوثي شمال صعدة
سبق

أعلن الجيش الوطني اليمني، إحراز قواته تقدمًا ميدانيًّا في مديرية باقم شمال محافظة صعدة؛ حيث استعاد مواقع جديدة من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري يمني: "إن وحدات من الجيش مسنودة من طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، فرضت سيطرتها على التبة البيضاء والتباب السود في ذات باقم، وتمكنت من قطع الطريق الدولي إلى المديرية الذي كان يمد مليشيا الحوثي الإرهابية بالإمداد والتموين لمواقعها هناك".

وفي صعدة أيضًا، قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تجمعات للمليشيا الحوثية خلف سلسلة مرتفعات جبال سحامة في مديرية كتاف شرق المحافظة؛ مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا وتدمير عربة عسكرية تابعة لها.

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
09:37 AM

الجيش اليمني يُعيد مواقع جديدة من مليشيا الحوثي شمال صعدة

بمساندة التحالف.. أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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أعلن الجيش الوطني اليمني، إحراز قواته تقدمًا ميدانيًّا في مديرية باقم شمال محافظة صعدة؛ حيث استعاد مواقع جديدة من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري يمني: "إن وحدات من الجيش مسنودة من طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، فرضت سيطرتها على التبة البيضاء والتباب السود في ذات باقم، وتمكنت من قطع الطريق الدولي إلى المديرية الذي كان يمد مليشيا الحوثي الإرهابية بالإمداد والتموين لمواقعها هناك".

وفي صعدة أيضًا، قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تجمعات للمليشيا الحوثية خلف سلسلة مرتفعات جبال سحامة في مديرية كتاف شرق المحافظة؛ مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا وتدمير عربة عسكرية تابعة لها.

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