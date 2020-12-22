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قانون الإغاثة من الفيروس.. 892 مليار دولار تُعيد الحياة للاقتصاد الأمريكي

يشمل تقديم 600 دولار لمعظم الأمريكيين بالإضافة إلى مدفوعات إضافية للملايين

وافق الكونجرس الأمريكي، الاثنين، على حزمة مساعدات بقيمة 892 مليار دولار؛ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا لتكون شريان حياة لاقتصاد البلاد المتضرر من الوباء، مع الحفاظ على تمويل الحكومة الاتحادية لعام آخر.

ومن المتوقع أن يوقّع الرئيس دونالد ترامب قريبًا على مشروع قانون حزمة المساعدات ليصبح قانونًا.

وبعد أيام من المفاوضات الغاضبة وفق "رويترز"، عَمِل كل من المجلسيْن التشريعييْن لإقرار مشروع القانون الضخم؛ إذ وافق عليه مجلس النواب أولًا وتبعه مجلس الشيوخ بعد عدة ساعات بموافقة الحزبين.

ويشمل مشروع قانون الإغاثة من الفيروس، تقديم 600 دولار لمعظم الأمريكيين، بالإضافة إلى مدفوعات إضافية لملايين الأشخاص الذين فقدوا عملهم أثناء الجائحة؛ فضلًا عن بعض المزايا التي من المقرر أن تنتهي، السبت.

وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وهي ديمقراطية: إنها أيدت مشروع قانون الإغاثة من الفيروس رغم أنه لا يتضمن المساعدة المباشرة لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي سعى الديمقراطيون للحصول عليها.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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قانون الإغاثة من الفيروس.. 892 مليار دولار تُعيد الحياة للاقتصاد الأمريكي
سبق

وافق الكونجرس الأمريكي، الاثنين، على حزمة مساعدات بقيمة 892 مليار دولار؛ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا لتكون شريان حياة لاقتصاد البلاد المتضرر من الوباء، مع الحفاظ على تمويل الحكومة الاتحادية لعام آخر.

ومن المتوقع أن يوقّع الرئيس دونالد ترامب قريبًا على مشروع قانون حزمة المساعدات ليصبح قانونًا.

وبعد أيام من المفاوضات الغاضبة وفق "رويترز"، عَمِل كل من المجلسيْن التشريعييْن لإقرار مشروع القانون الضخم؛ إذ وافق عليه مجلس النواب أولًا وتبعه مجلس الشيوخ بعد عدة ساعات بموافقة الحزبين.

ويشمل مشروع قانون الإغاثة من الفيروس، تقديم 600 دولار لمعظم الأمريكيين، بالإضافة إلى مدفوعات إضافية لملايين الأشخاص الذين فقدوا عملهم أثناء الجائحة؛ فضلًا عن بعض المزايا التي من المقرر أن تنتهي، السبت.

وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وهي ديمقراطية: إنها أيدت مشروع قانون الإغاثة من الفيروس رغم أنه لا يتضمن المساعدة المباشرة لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي سعى الديمقراطيون للحصول عليها.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
08:59 AM

قانون الإغاثة من الفيروس.. 892 مليار دولار تُعيد الحياة للاقتصاد الأمريكي

يشمل تقديم 600 دولار لمعظم الأمريكيين بالإضافة إلى مدفوعات إضافية للملايين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق الكونجرس الأمريكي، الاثنين، على حزمة مساعدات بقيمة 892 مليار دولار؛ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا لتكون شريان حياة لاقتصاد البلاد المتضرر من الوباء، مع الحفاظ على تمويل الحكومة الاتحادية لعام آخر.

ومن المتوقع أن يوقّع الرئيس دونالد ترامب قريبًا على مشروع قانون حزمة المساعدات ليصبح قانونًا.

وبعد أيام من المفاوضات الغاضبة وفق "رويترز"، عَمِل كل من المجلسيْن التشريعييْن لإقرار مشروع القانون الضخم؛ إذ وافق عليه مجلس النواب أولًا وتبعه مجلس الشيوخ بعد عدة ساعات بموافقة الحزبين.

ويشمل مشروع قانون الإغاثة من الفيروس، تقديم 600 دولار لمعظم الأمريكيين، بالإضافة إلى مدفوعات إضافية لملايين الأشخاص الذين فقدوا عملهم أثناء الجائحة؛ فضلًا عن بعض المزايا التي من المقرر أن تنتهي، السبت.

وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وهي ديمقراطية: إنها أيدت مشروع قانون الإغاثة من الفيروس رغم أنه لا يتضمن المساعدة المباشرة لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي سعى الديمقراطيون للحصول عليها.

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