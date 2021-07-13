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مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر ينجح في علاج الديسك لستينية بتقنية حديثة

قال: كانت تعاني أمراض السكري والضغط والسمنة وآلاماً حادّة أسفل الظهر

نجح استشاريو جراحة العمود الفقري في مستشفى د. سليمان الحبيب بالخُبر، في إجراء عملية نوعية لعلاج الديسك من منطقة الخاصرة، وذلك بدلاً من العمليات الاعتيادية المتمثلة بفتح 25 سم في العمود الفقري، لسيدة تبلغ من العمر 60 عاماً، كانت تعاني أمراض السكري والضغط والسمنة، وآلاماً حادّة أسفل الظهر، وحاولت المريضة العلاج في أكثر من مستشفى، لكن دون جدوى.

هذا ما أوضحه الدكتور نخلة المهنا؛ استشاري جراحة العمود الفقري، الذي أضاف أن المريضة فور وصولها للعيادة وشرح معاناتها، تمّ إخضاعها للكشف السريري وفحوصات الرنين المغناطيسي (M.R.I)، التي أبانت بدقة وجود تضيقات في فقرات العمود الفقري بين الفقرتين الرابعة والخامسة (L45) مع تضيق في مجرى الأعصاب وتآكل بعض الغضاريف.

وقال الدكتور المهنا؛ إنه بعد الاطلاع على نتائج الأشعة والتحاليل المخبرية ودراسة الوضع الصحي للمريضة، تمّ أخذ قرار إجراء عملية إصلاح ديسك العمود الفقري من الأمام بدلاً من الخلف، وذلك للحد من الآلام المزمنة، وتقليل المضاعفات الوارد حدوثها للمرضى الذي يعانون مثل هذه المشكلات الطبية، علاوة على سرعة التعافي.

وعن العملية، أوضح الدكتور المهنا؛ أن الجراحة استغرقت 4 ساعات تمّ فيها فتح 4 سم من منطقة الخاصرة، وإزالة الديسك من الأمام، وعمل زراعة للعظم لزيادة تثبيت الفقرات، وإعادة حجم الديسك إلى وضعه الطبيعي، موضحاً أن التكنيك الجديد المتبع في هذه العملية ساعد على عدم إصابة عضلات الظهر، نتيجة الفتح الأمامي بدل الخلفي وسرعة التعافي بعد الجراحة.

وفي الختام، قال الدكتور نخلة المهنا؛ إن المريضة بعد 4 ساعات من العملية استطاعت الوقوف والمشي وخرجت من المستشفى خلال 36 ساعة، وقد اختفت لديها الأعراض السابق ذكرها كافة، وتمكنت من المشي دون مساعدة، ولله الحمد.

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مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر ينجح في علاج الديسك لستينية بتقنية حديثة
سبق

نجح استشاريو جراحة العمود الفقري في مستشفى د. سليمان الحبيب بالخُبر، في إجراء عملية نوعية لعلاج الديسك من منطقة الخاصرة، وذلك بدلاً من العمليات الاعتيادية المتمثلة بفتح 25 سم في العمود الفقري، لسيدة تبلغ من العمر 60 عاماً، كانت تعاني أمراض السكري والضغط والسمنة، وآلاماً حادّة أسفل الظهر، وحاولت المريضة العلاج في أكثر من مستشفى، لكن دون جدوى.

هذا ما أوضحه الدكتور نخلة المهنا؛ استشاري جراحة العمود الفقري، الذي أضاف أن المريضة فور وصولها للعيادة وشرح معاناتها، تمّ إخضاعها للكشف السريري وفحوصات الرنين المغناطيسي (M.R.I)، التي أبانت بدقة وجود تضيقات في فقرات العمود الفقري بين الفقرتين الرابعة والخامسة (L45) مع تضيق في مجرى الأعصاب وتآكل بعض الغضاريف.

وقال الدكتور المهنا؛ إنه بعد الاطلاع على نتائج الأشعة والتحاليل المخبرية ودراسة الوضع الصحي للمريضة، تمّ أخذ قرار إجراء عملية إصلاح ديسك العمود الفقري من الأمام بدلاً من الخلف، وذلك للحد من الآلام المزمنة، وتقليل المضاعفات الوارد حدوثها للمرضى الذي يعانون مثل هذه المشكلات الطبية، علاوة على سرعة التعافي.

وعن العملية، أوضح الدكتور المهنا؛ أن الجراحة استغرقت 4 ساعات تمّ فيها فتح 4 سم من منطقة الخاصرة، وإزالة الديسك من الأمام، وعمل زراعة للعظم لزيادة تثبيت الفقرات، وإعادة حجم الديسك إلى وضعه الطبيعي، موضحاً أن التكنيك الجديد المتبع في هذه العملية ساعد على عدم إصابة عضلات الظهر، نتيجة الفتح الأمامي بدل الخلفي وسرعة التعافي بعد الجراحة.

وفي الختام، قال الدكتور نخلة المهنا؛ إن المريضة بعد 4 ساعات من العملية استطاعت الوقوف والمشي وخرجت من المستشفى خلال 36 ساعة، وقد اختفت لديها الأعراض السابق ذكرها كافة، وتمكنت من المشي دون مساعدة، ولله الحمد.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
08:32 AM

مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر ينجح في علاج الديسك لستينية بتقنية حديثة

قال: كانت تعاني أمراض السكري والضغط والسمنة وآلاماً حادّة أسفل الظهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
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نجح استشاريو جراحة العمود الفقري في مستشفى د. سليمان الحبيب بالخُبر، في إجراء عملية نوعية لعلاج الديسك من منطقة الخاصرة، وذلك بدلاً من العمليات الاعتيادية المتمثلة بفتح 25 سم في العمود الفقري، لسيدة تبلغ من العمر 60 عاماً، كانت تعاني أمراض السكري والضغط والسمنة، وآلاماً حادّة أسفل الظهر، وحاولت المريضة العلاج في أكثر من مستشفى، لكن دون جدوى.

هذا ما أوضحه الدكتور نخلة المهنا؛ استشاري جراحة العمود الفقري، الذي أضاف أن المريضة فور وصولها للعيادة وشرح معاناتها، تمّ إخضاعها للكشف السريري وفحوصات الرنين المغناطيسي (M.R.I)، التي أبانت بدقة وجود تضيقات في فقرات العمود الفقري بين الفقرتين الرابعة والخامسة (L45) مع تضيق في مجرى الأعصاب وتآكل بعض الغضاريف.

وقال الدكتور المهنا؛ إنه بعد الاطلاع على نتائج الأشعة والتحاليل المخبرية ودراسة الوضع الصحي للمريضة، تمّ أخذ قرار إجراء عملية إصلاح ديسك العمود الفقري من الأمام بدلاً من الخلف، وذلك للحد من الآلام المزمنة، وتقليل المضاعفات الوارد حدوثها للمرضى الذي يعانون مثل هذه المشكلات الطبية، علاوة على سرعة التعافي.

وعن العملية، أوضح الدكتور المهنا؛ أن الجراحة استغرقت 4 ساعات تمّ فيها فتح 4 سم من منطقة الخاصرة، وإزالة الديسك من الأمام، وعمل زراعة للعظم لزيادة تثبيت الفقرات، وإعادة حجم الديسك إلى وضعه الطبيعي، موضحاً أن التكنيك الجديد المتبع في هذه العملية ساعد على عدم إصابة عضلات الظهر، نتيجة الفتح الأمامي بدل الخلفي وسرعة التعافي بعد الجراحة.

وفي الختام، قال الدكتور نخلة المهنا؛ إن المريضة بعد 4 ساعات من العملية استطاعت الوقوف والمشي وخرجت من المستشفى خلال 36 ساعة، وقد اختفت لديها الأعراض السابق ذكرها كافة، وتمكنت من المشي دون مساعدة، ولله الحمد.

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