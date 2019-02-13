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عقب التنبيه الماطر.. "مدني الباحة" يحذر من التقلبات الجوية

هطول أمطار رعدية حتى 8 مساء مع رياح نشطة وتدني الرؤية

جدد "مدني الباحة" تنبيهاته للمواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة الحذر بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

وأكد "مدني الباحة" أهمية عدم التنزه في الأودية ومجاري السيول، داعياً إلى اتباع تعليمات وارشادات السلامة وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الإنترنت.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية.

وشمل التنبيه الذي يستمر إلى الـثامنة مساءً، مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمخواة والحجرة وغامد الزناد وقلوة والمراكز التابعة لها.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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عقب التنبيه الماطر.. "مدني الباحة" يحذر من التقلبات الجوية
سبق

جدد "مدني الباحة" تنبيهاته للمواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة الحذر بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

وأكد "مدني الباحة" أهمية عدم التنزه في الأودية ومجاري السيول، داعياً إلى اتباع تعليمات وارشادات السلامة وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الإنترنت.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية.

وشمل التنبيه الذي يستمر إلى الـثامنة مساءً، مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمخواة والحجرة وغامد الزناد وقلوة والمراكز التابعة لها.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
01:07 PM

عقب التنبيه الماطر.. "مدني الباحة" يحذر من التقلبات الجوية

هطول أمطار رعدية حتى 8 مساء مع رياح نشطة وتدني الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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جدد "مدني الباحة" تنبيهاته للمواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة الحذر بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

وأكد "مدني الباحة" أهمية عدم التنزه في الأودية ومجاري السيول، داعياً إلى اتباع تعليمات وارشادات السلامة وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الإنترنت.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية.

وشمل التنبيه الذي يستمر إلى الـثامنة مساءً، مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمخواة والحجرة وغامد الزناد وقلوة والمراكز التابعة لها.

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