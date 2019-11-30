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إدارة الأهلي تُنهي ملف الشكوى المقدَّمة من نادي سبارتا براغ

بخصوص مبلغ انتقال اللاعب الروماني نيكولاي

أنهت إدارة النادي الأهلي الشكوى المقدمة من نادي سبارتا براغ التشيكي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والمتمثلة في سداد الدفعة الثانية (الأخيرة) من مبلغ انتقال اللاعب الروماني نيكولاي ستانسيو إلى صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.

ونجحت إدارة النادي في تسوية ملف القضية بالكامل، إضافة إلى تسوية الغرامات المترتبة على تأخير السداد، وتجنيب النادي أية عقوبات رياضية من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

الأهلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إدارة الأهلي تُنهي ملف الشكوى المقدَّمة من نادي سبارتا براغ
سبق

أنهت إدارة النادي الأهلي الشكوى المقدمة من نادي سبارتا براغ التشيكي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والمتمثلة في سداد الدفعة الثانية (الأخيرة) من مبلغ انتقال اللاعب الروماني نيكولاي ستانسيو إلى صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.

ونجحت إدارة النادي في تسوية ملف القضية بالكامل، إضافة إلى تسوية الغرامات المترتبة على تأخير السداد، وتجنيب النادي أية عقوبات رياضية من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
11:48 PM

إدارة الأهلي تُنهي ملف الشكوى المقدَّمة من نادي سبارتا براغ

بخصوص مبلغ انتقال اللاعب الروماني نيكولاي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهت إدارة النادي الأهلي الشكوى المقدمة من نادي سبارتا براغ التشيكي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والمتمثلة في سداد الدفعة الثانية (الأخيرة) من مبلغ انتقال اللاعب الروماني نيكولاي ستانسيو إلى صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.

ونجحت إدارة النادي في تسوية ملف القضية بالكامل، إضافة إلى تسوية الغرامات المترتبة على تأخير السداد، وتجنيب النادي أية عقوبات رياضية من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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