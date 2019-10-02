رئيس "الترفيه" يطلق العد التنازلي لموسم الرياض بشعار "تخيّل"

تقام فعالياته في الفترة من 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر 2019م

أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رسمياً العد التنازلي لانطلاق موسم الرياض، أكبر مواسم السعودية، الذي تقام فعالياته خلال الفترة من 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر لعام 2019م.

وستنطلق الفعاليات في 12 منطقة منها ست مناطق رئيسة وست مناطق فرعية، موزعة في مختلف أنحاء العاصمة هي الرياض بوليفارد، واجهة الرياض، معرض الرياض للسيارات، رياض ونتر وندرلاند، ملاعب الرياض، الحي الدبلوماسي، المربع، الملز، وادي نمار، نبض الرياض، رياض سفاري، رياض صحارى، وذلك على مساحة تبلغ 14 مليون مترٍ مربع.

وجاء الكشف الرسمي عن الموسم من خلال مقطع فيديو أطلقه الأستاذ تركي آل الشيخ على حسابه بموقع "تويتر"، واعداً الجمهور بأكبر موسم في المملكة يجمع 100 عنوان فعالية مختلف يناسب جميع شرائح المجتمع من كافة الفئات العمرية، بما يعادل ثلاثة آلاف يوم من الفعاليات.

ويعد موسم الرياض أحد مواسم السعودية التي تم إطلاقها بهدف تحويل المملكة لتصبح إحدى أهم الوجهات السياحية والترفيهية في العالم، وكجزءٍ من توجهات قيادة المملكة لتعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة والترفيه العالمية، وتعزيز دور الترفيه ضمن منظومة اقتصادية داعمة لرؤية 2030.