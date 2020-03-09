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تعرَّف على أعداد الإصابات بـ"كورونا" في الدول التي علَّقت السعودية السفر إليها

تشمل الإمارات والكويت و‫البحرين و‫لبنان و‫مصر و‫العراق وإيطاليا وكوريا الجنوبية

كشفت منظمة الصحة العالمية ممثلة بمكتب الشرق الأوسط أعداد الإصابات في عدد من الدول التي علَّقت السعودية السفر لها اليوم.

وكان مصدر مسؤول في ‫وزارة الداخلية قد أعلن أن حكومة السعودية قررت تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى عدد من الدول. فيما تبيِّن الأرقام تفاصيل تلك الإصابات -وفق المنظمة- ببعض تلك الدول.

وقالت المنظمة عن عدد الإصابات إنه بلغ في (الإمارات 45 إصابة، ودولة ‫الكويت 64، ومملكة ‫البحرين 79، وجمهورية ‫لبنان 28، وجمهورية ‫مصر العربية 49 إصابة ووفاة واحدة، وجمهورية ‫العراق 61 إصابة وأربع وفيات). وهذه الدول من ضمن الدول التي علَّقت السعودية السفر لها.

أما كوريا الجنوبية -وفقًا لمصادر صحفية- فقد وصل عدد الإصابات بكورونا فيها إلى 7134 بعد تسجيل 367 إصابة إضافية.

يُشار إلى أن مصدرًا مسؤولاً في ‫وزارة الداخلية قال: قررت حكومة السعودية تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من (‫الإمارات، ودولة ‫الكويت، ومملكة ‫البحرين، وجمهورية لبنان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية ‫كوريا الجنوبية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية ‫إيطاليا، وجمهورية ‫العراق).

وأضاف: "قررت السعودية إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين السعودية والدول المذكورة"، واستثنى رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.

منظمة الصحة العالمية وزارة الداخلية تعليق السفر فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرَّف على أعداد الإصابات بـ"كورونا" في الدول التي علَّقت السعودية السفر إليها
سبق

كشفت منظمة الصحة العالمية ممثلة بمكتب الشرق الأوسط أعداد الإصابات في عدد من الدول التي علَّقت السعودية السفر لها اليوم.

وكان مصدر مسؤول في ‫وزارة الداخلية قد أعلن أن حكومة السعودية قررت تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى عدد من الدول. فيما تبيِّن الأرقام تفاصيل تلك الإصابات -وفق المنظمة- ببعض تلك الدول.

وقالت المنظمة عن عدد الإصابات إنه بلغ في (الإمارات 45 إصابة، ودولة ‫الكويت 64، ومملكة ‫البحرين 79، وجمهورية ‫لبنان 28، وجمهورية ‫مصر العربية 49 إصابة ووفاة واحدة، وجمهورية ‫العراق 61 إصابة وأربع وفيات). وهذه الدول من ضمن الدول التي علَّقت السعودية السفر لها.

أما كوريا الجنوبية -وفقًا لمصادر صحفية- فقد وصل عدد الإصابات بكورونا فيها إلى 7134 بعد تسجيل 367 إصابة إضافية.

يُشار إلى أن مصدرًا مسؤولاً في ‫وزارة الداخلية قال: قررت حكومة السعودية تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من (‫الإمارات، ودولة ‫الكويت، ومملكة ‫البحرين، وجمهورية لبنان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية ‫كوريا الجنوبية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية ‫إيطاليا، وجمهورية ‫العراق).

وأضاف: "قررت السعودية إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين السعودية والدول المذكورة"، واستثنى رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
02:15 AM

تعرَّف على أعداد الإصابات بـ"كورونا" في الدول التي علَّقت السعودية السفر إليها

تشمل الإمارات والكويت و‫البحرين و‫لبنان و‫مصر و‫العراق وإيطاليا وكوريا الجنوبية

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محمد المواسي - الرياض
2
4,377

كشفت منظمة الصحة العالمية ممثلة بمكتب الشرق الأوسط أعداد الإصابات في عدد من الدول التي علَّقت السعودية السفر لها اليوم.

وكان مصدر مسؤول في ‫وزارة الداخلية قد أعلن أن حكومة السعودية قررت تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى عدد من الدول. فيما تبيِّن الأرقام تفاصيل تلك الإصابات -وفق المنظمة- ببعض تلك الدول.

وقالت المنظمة عن عدد الإصابات إنه بلغ في (الإمارات 45 إصابة، ودولة ‫الكويت 64، ومملكة ‫البحرين 79، وجمهورية ‫لبنان 28، وجمهورية ‫مصر العربية 49 إصابة ووفاة واحدة، وجمهورية ‫العراق 61 إصابة وأربع وفيات). وهذه الدول من ضمن الدول التي علَّقت السعودية السفر لها.

أما كوريا الجنوبية -وفقًا لمصادر صحفية- فقد وصل عدد الإصابات بكورونا فيها إلى 7134 بعد تسجيل 367 إصابة إضافية.

يُشار إلى أن مصدرًا مسؤولاً في ‫وزارة الداخلية قال: قررت حكومة السعودية تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من (‫الإمارات، ودولة ‫الكويت، ومملكة ‫البحرين، وجمهورية لبنان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية ‫كوريا الجنوبية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية ‫إيطاليا، وجمهورية ‫العراق).

وأضاف: "قررت السعودية إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين السعودية والدول المذكورة"، واستثنى رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.

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