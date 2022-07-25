"مستشفى ظلم" يفعّل حملة "حج بصحة" التوعوية للحجاج

كثّف حملة تطعيمات موسم الحج

شارك مستشفى ظلم العام في حملة "حج بصحة" التي أطلقتها وزارة الصحة ضمن جهود الوزارة التي تقدمها لضيوف الرحمن.

ودشن مدير مستشفى ظلم العام الصيدلي نبيه الذيابي صباح اليوم الحملة التوعوية التي أطلقها المستشفى.

واشتملت الحملة على إقامة معرض توعوي قدمت من خلاله مجموعة من النصائح والإرشادات الصحية للراغبين في أداء فريضة الحج.

واستثمر المستشفى الشاشات الإعلانية ضمن حملته التوعوية فيما ركز عبر الحملة على أكثر الحالات المتوقع أن يتعرض لها الحجاج، ومنها حالات ضربات الشمس والتسمم الغذائي.

ونبّه المستشفى الراغبين بالحج إلى ضرورة أخذ اللقاحات المطلوبة قبل الحج، فيما قدم لهم الإرشادات الصحية اللازمة أثناء الحج، وتعليمات لمرضى الأمراض المزمنة وكيفية التعامل معها بالحج، وللمرأة والطفل.

وكان المستشفى أطلق قبل نحو أسبوعين حملة تطعيم موسم الحج والتي يقدم من خلالها لقاحي الإنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية عبر العيادات الخارجية وقسم الطوارئ وفي مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للمستشفى.



يُذكر أن "الصحة" أطلقت حملة بعنوان "حج بصحة" على تويتر، قدمت من خلالها الكثير من الرسائل التوعوية والصحية.