بلغة الأرقام تعرف على أبرز إحصاءات مونديال 2018

بعد إسدال الستار عن دور ثمن النهائي

بعد إسدال الستار عن منافسات دور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم ومعرفة المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى دور ربع النهائي؛ كان لا بد من تسليط الضوء على أبرز الأرقام القياسية والإحصاءات المثيرة التي رافقت البطولة حتى الآن في دور المجموعات، وأيضاً في دور 16 لمونديال روسيا 2018م.

أبرز الأرقام في مونديال روسيا:

60 سنة: مرّت حتى استطاع المراهق الفرنسي "كيليان مبابي" أن يسجل عدة أهداف في كأس العالم ليكون بذلك خامس لاعب يحقق هذا الإنجاز بعد الأسطورة البرازيلية "بيليه" رابع مراهق يتمكن من التسجيل بالمونديال.

48 سنة: مرت منذ أن نجح فريق في قلب تأخره بهدفين في مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم إلى فوز؛ هذا ما كرره المنتخب البلجيكي عندما صدم اليابان وفاز عليه في النهاية بنتيجة 3-2. ويعود تاريخ المرة الأخيرة الذي جرى هذا السيناريو إلى نسخة المكسيك 1970 عندما تجاوزت ألمانيا الغربية تأخرها بهدفين لتفوز على إنجلترا بثلاثية مقابل هدفين للأسود الثلاثة.

45 بات عصام الحضري حارس منتخب مصر أكبر لاعب يشارك في تاريخ نهائيات كأس العالم؛ بعد أن شارك في مباراة منتخب بلاده مع السعودية ومصر، وعمره 45 عامًا و161 يومًا.

40 مليونًا: هو العدد التراكمي الإجمالي للحضور في نسخ كأس العالم، والذي تم بلوغه في مباراة السويد وسويسرا في دور ثمن النهائي والنسخة التي شهدت أكبر حضور جماهيري هي: الولايات المتحدة 1994 "3.59 مليون"، تليها البرازيل 2014 "3.43"، وبعدها ألمانيا 2006 "3.36"، بينما بلغ عدد الحضور في ملاعب روسيا 2018 حتى الآن "2.58" مليون.

33: يعتبر كريستيانو رونالدو صاحب "33 سنة و130 يومًا" هو أكبر لاعب يسجل هاتريك في تاريخ كأس العالم.

31هدفًا: من أصل 146 تم تسجيلها في روسيا 2018 "أي ما نسبته 21 %" أتت بعد الدقيقة 80 من عمر المباراة.

28 ضربة جزاء: منحها الحكام في روسيا 2018 حتى الآن، وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة، وتمت ترجمة 21 منها إلى أهداف.

22: من أصل 56 مباراة جرت حتى الآن انتهى فيها الشوط الأول بالتعادل دون أهداف، وواحدة منها فقط انتهى فيها اللقاء بالتعادل السلبي، وقد جرت 37 مباراة في البطولة قبل أن تنتهي أول مباراة بتعادل سلبي؛ وهو رقم قياسي في تاريخ كأس العالم.

17 مباراة: في كأس العالم وهو يرفع شارة القيادة؛ هذا هو الإنجاز الاستثنائي للاعب المكسيكي "رافائيل ماركيز" ليحطّم بذلك الرقم القياسي الذي كان يحمله "دييجو مارادونا"، وقد أصبح أيضاً أول لاعب يحمل شارة القيادة في خمس نسخ من كأس العالم، والثالث الذي يظهر في خمس نسخ من البطولة بعد أن سبقه إلى ذلك "أنطونيو كارباخال" و"لوثار ماتيوس".

10 أهداف: سجّلها لاعبون في شباكهم عن طريق الخطأ في هذه البطولة ليتم كسر الرقم القياسي السابق وهو ستة في كافة مباريات فرنسا 1998، ويعتبر هدف اللاعب المغربي "عزيز بوهدوز" في مرمى فريقه الأكثر تأخرًا في مجريات المباراة مقارنة بأي هدف آخر أتى بنيران صديقة؛ كونه أتى في الدقيقة 95 من المباراة أمام إيران، على صعيد آخر أصبح الروسي "سيرجي إيجانشيفيتش" اللاعب الأكبر سنًّا الذي يسجل هدفًا في الشباك الخطأ في البطولة؛ حيث سيبلغ التاسعة والثلاثين في هذا الشهر في مرمى منتخب بلاده في المباراة أمام إسبانيا أصبح هذا هو اللقاء الثالث على التوالي الذي تكون فيه روسيا طرفًا ويشهد تسجيل لاعب لهدف في شباك فريقه عن طريق الخطأ.

7 نسخ متتالية: من كأس العالم شهدت إقصاء المكسيك من دور الستة عشر وفي سبع ساعات ونصف من اللعب أمام البرازيل في البطولة فشلت المكسيك في هزّ الشباك وتلقى مرماها 13 هدفًا.

7 أهداف: كقائد للفريق؛ هو ما سجله "هاري كاين" ليعادل الرقم القياسي السابق المسجل باسم "مارادونا"، وكذلك عادَلَ ابن الرابعة والعشرين الرقم القياسي لعدد الأهداف الإنكليزية في نسخة واحدة والمسجل باسم النجم "غاري لينيكر" في نسخة المكسيك 1986.

4: دخل كريستيانو رونالدو التاريخ؛ إذ هو رابع لاعب يسجل في 4 بطولات مختلفة من كأس العالم بعد "بيليه" أسطورة البرازيل، و"أوفي زيلر" و"ميروسلاف كلوزه" الألمانيين.

3 نسخ متتالية: من كأس العالم شهدت إقصاء حاملي اللقب من مرحلة المجموعات بعد أن تكرر مصير إيطاليا سنة 2010 وإسبانيا سنة 2014 للمنتخب الألماني في هذه النسخة.

3 مباريات متتالية: شهدت هزّ "ييري مينا" الشباك ليصبح هذا النجم الكولومبي أول مدافع في تاريخ كأس العالم يحقق هذا الإنجاز.

3: استطاع "كريستيانو رونالدو" أن يسجل ثالث أسرع ركلة جزاء في تاريخ كأس العالم بعد 3 "دقائق و30 ثانية" بعد "يوهان نيسكين" الهولندي في 1974 "دقيقة 26 ثانية"، كذلك مواطنه "روبن فان بيرسي" في 2014 "دقيقتان و32 ثانية".

2: هو عدد الحراس الذين نجحوا بالتصدي لثلاث ركلات ترجيح في إحدى مباريات كأس العالم، وتكمن المفارقة في أن الكرواتي "دانييل سوباسيتش" قام بذلك بعد 12 سنة تمامًا من أول مرة حدث ذلك عبر البرتغالي "ريكاردو".

1: إنكلترا تفوز بركلات الترجيح للمرة الأولى في كأس العالم؛ حيث نجحت كتيبة "غاريث ساوثغيت" في وضع نهاية لأسطورة راسخة بأن إنكلترا لا تستطيع الفوز بركلات الترجيح في كأس العالم.

صفر: في المئة هي نسبة الأهداف التي حققها أصحاب القميص رقم 8 في صفوف المنتخب الإنجليزي من أربع مباريات تم فيها اللجوء للضربات الثابتة لحسم هوية الفائز، وتشمل هذه القائمة المخيبة كلًّا من: كريس وادل، ودافيد باتي، وفرانك لامبارد، وجوردان هندرسون، الذين ارتدوا جميعاً القميص رقم 8 وفشلوا بهز الشباك من ركلات الترجيح في نسخ البطولة أعوام 1990 و1998 و2006 و2018 على التوالي، إلا أن نجاح الحارس الكولومبي بالتصدي لتسديدة "هندرسون" في روسيا 2018 لم يمنع منتخب الأسود الثلاثة من الفوز بركلات الترجيح للمرة الأولى في البطولة.

دخل التونسي "فخر الدين بن يوسف" التاريخ بتسجيله الهدف 2500 في بطولات كأس العالم بتسجيله هدفًا في مرمى منتخب بنما.