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رئاسة الحرمين تُكثّف الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا"

استخدام جهاز يضخ الرذاذ لتعقيم الأسطح والأرضيات والسجاد

كثّفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا؛ لسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، بمتابعة ميدانية من الرئيس الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وذكر وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، أن مراحل الإجراءات الاحترازية تضم جهازًا يضخ الرذاذ لتعقيم الأسطح والأرضيات وكذلك السجاد، ومعقمات للأيدي تُوزع على مداخل الأبواب وجميع الفراغات والمصليات، ومتابعة السجاد وتعقيمه من خلال زيادة خط التعقيم بمغسلة السجاد وتسريع عجلة تغيير السجاد بالمسجد الحرام، وزيادة عدد مرات الغسيل الرئيسية إلى ست غسلات رئيسية.

وتشمل الإجراءات، توفيرَ الغسلات الطارئة وقت الحاجة، وزيادة عدد غسلات دورات المياه إلى ست غسلات رئيسية، وتعقيم أحواض نوافير زمزم، وتغيير قواعد الحافظات والكاسات المستعملة أولًا بأول، إلى جانب إقفال الهواء الراجع من التهوية المُقَدّر نسبته 25% بالتوسعة السعودية الثانية؛ ليصبح إجمالي نسبة الهواء المخصص للتلطيف والتبريد 100%.

وشدد "السديس" على أهمية تكثيف الجهود، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئاسة الحرمين تُكثّف الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا"
سبق

كثّفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا؛ لسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، بمتابعة ميدانية من الرئيس الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وذكر وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، أن مراحل الإجراءات الاحترازية تضم جهازًا يضخ الرذاذ لتعقيم الأسطح والأرضيات وكذلك السجاد، ومعقمات للأيدي تُوزع على مداخل الأبواب وجميع الفراغات والمصليات، ومتابعة السجاد وتعقيمه من خلال زيادة خط التعقيم بمغسلة السجاد وتسريع عجلة تغيير السجاد بالمسجد الحرام، وزيادة عدد مرات الغسيل الرئيسية إلى ست غسلات رئيسية.

وتشمل الإجراءات، توفيرَ الغسلات الطارئة وقت الحاجة، وزيادة عدد غسلات دورات المياه إلى ست غسلات رئيسية، وتعقيم أحواض نوافير زمزم، وتغيير قواعد الحافظات والكاسات المستعملة أولًا بأول، إلى جانب إقفال الهواء الراجع من التهوية المُقَدّر نسبته 25% بالتوسعة السعودية الثانية؛ ليصبح إجمالي نسبة الهواء المخصص للتلطيف والتبريد 100%.

وشدد "السديس" على أهمية تكثيف الجهود، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
02:30 PM

رئاسة الحرمين تُكثّف الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا"

استخدام جهاز يضخ الرذاذ لتعقيم الأسطح والأرضيات والسجاد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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كثّفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا؛ لسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، بمتابعة ميدانية من الرئيس الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وذكر وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، أن مراحل الإجراءات الاحترازية تضم جهازًا يضخ الرذاذ لتعقيم الأسطح والأرضيات وكذلك السجاد، ومعقمات للأيدي تُوزع على مداخل الأبواب وجميع الفراغات والمصليات، ومتابعة السجاد وتعقيمه من خلال زيادة خط التعقيم بمغسلة السجاد وتسريع عجلة تغيير السجاد بالمسجد الحرام، وزيادة عدد مرات الغسيل الرئيسية إلى ست غسلات رئيسية.

وتشمل الإجراءات، توفيرَ الغسلات الطارئة وقت الحاجة، وزيادة عدد غسلات دورات المياه إلى ست غسلات رئيسية، وتعقيم أحواض نوافير زمزم، وتغيير قواعد الحافظات والكاسات المستعملة أولًا بأول، إلى جانب إقفال الهواء الراجع من التهوية المُقَدّر نسبته 25% بالتوسعة السعودية الثانية؛ ليصبح إجمالي نسبة الهواء المخصص للتلطيف والتبريد 100%.

وشدد "السديس" على أهمية تكثيف الجهود، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

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