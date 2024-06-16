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الصندوق الصناعي يطلق مبادرات بقيمة 3.7 مليار ريال لدعم المشاريع الصناعية

تشمل إرجاء السداد وإعادة هيكلة أقساط قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة

قال صندوق التنمية الصناعية السعودي، اليوم الثلاثاء، إنه أطلق مبادرات قيمتها الإجمالية 3.7 مليار ريال (986.40 مليون دولار) لدعم المشاريع الصناعية للقطاع الخاص التي تأثرت بجائحة فيروس كورونا.

وتشمل المبادرات إرجاء السداد وإعادة هيكلة أقساط قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة؛ بما في ذلك الطبية منها. وتتضمن أيضًا خطوط ائتمان لتمويل نفقات التشغيل لما يصل إلى ثلاثة أشهر للشركات الصغيرة والمتوسطة، حسبما ذكر الصندوق في بيان.

صندوق التنمية الصناعية السعودي

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الصندوق الصناعي يطلق مبادرات بقيمة 3.7 مليار ريال لدعم المشاريع الصناعية
سبق

قال صندوق التنمية الصناعية السعودي، اليوم الثلاثاء، إنه أطلق مبادرات قيمتها الإجمالية 3.7 مليار ريال (986.40 مليون دولار) لدعم المشاريع الصناعية للقطاع الخاص التي تأثرت بجائحة فيروس كورونا.

وتشمل المبادرات إرجاء السداد وإعادة هيكلة أقساط قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة؛ بما في ذلك الطبية منها. وتتضمن أيضًا خطوط ائتمان لتمويل نفقات التشغيل لما يصل إلى ثلاثة أشهر للشركات الصغيرة والمتوسطة، حسبما ذكر الصندوق في بيان.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
11:10 AM

الصندوق الصناعي يطلق مبادرات بقيمة 3.7 مليار ريال لدعم المشاريع الصناعية

تشمل إرجاء السداد وإعادة هيكلة أقساط قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال صندوق التنمية الصناعية السعودي، اليوم الثلاثاء، إنه أطلق مبادرات قيمتها الإجمالية 3.7 مليار ريال (986.40 مليون دولار) لدعم المشاريع الصناعية للقطاع الخاص التي تأثرت بجائحة فيروس كورونا.

وتشمل المبادرات إرجاء السداد وإعادة هيكلة أقساط قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة؛ بما في ذلك الطبية منها. وتتضمن أيضًا خطوط ائتمان لتمويل نفقات التشغيل لما يصل إلى ثلاثة أشهر للشركات الصغيرة والمتوسطة، حسبما ذكر الصندوق في بيان.

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