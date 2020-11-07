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خبراء الحشود يدرسون التزام المعتمرين بالإجراءات الاحترازية في صحن المطاف

برئاسة بدر بن سعود.. والعمل على بحث علمي ميداني

يرأس أستاذ دراسات الحشود المساعد بجامعة أم القرى الدكتور بدر بن سعود آل سعود، فريق خبراء الحشود المكون من الدكتور بدر بن محمد السلمي، والمهندس محمد بن ناصر العبدلي، والمهندس أسامة بن منصور الحجيلي؛ حيث يعكف الفريق على إجراء بحث علمي ميداني يتناول الكثافات العالية والمنخفضة وتأثيرها على التزام المعتمرين بالإجراءات الاحترازية في صحن المطاف في المرحلة الثالثة لعودة العمرة بالمسجد الحرام.

البحث سيعتمد أداتي الملاحظة (Observation) والاستبيان (survey) وقد تم اختيار أفواج ثابتة من أفواج العمرة كعينة للدراسة في ملاحظة الالتزام بالتباعد ومتوسط مسافة كسر التباعد وأسبابها، بجانب البروتوكولات الصحية الأخرى، علاوة على استطلاع آراء المعتمرين باستخدام استمارة الاستبيان الالكترونية وفق آلية موثوقة وبنسب ممثلة لمعتمري الداخل والخارج.


ويتوقع أن تخرج الدراسة بنتائج تسهم في رفع جودة الخدمة المقدمة لقاصدي المسجد الحرام من المعتمرين في جائحة كورونا.

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خبراء الحشود يدرسون التزام المعتمرين بالإجراءات الاحترازية في صحن المطاف
سبق

يرأس أستاذ دراسات الحشود المساعد بجامعة أم القرى الدكتور بدر بن سعود آل سعود، فريق خبراء الحشود المكون من الدكتور بدر بن محمد السلمي، والمهندس محمد بن ناصر العبدلي، والمهندس أسامة بن منصور الحجيلي؛ حيث يعكف الفريق على إجراء بحث علمي ميداني يتناول الكثافات العالية والمنخفضة وتأثيرها على التزام المعتمرين بالإجراءات الاحترازية في صحن المطاف في المرحلة الثالثة لعودة العمرة بالمسجد الحرام.

البحث سيعتمد أداتي الملاحظة (Observation) والاستبيان (survey) وقد تم اختيار أفواج ثابتة من أفواج العمرة كعينة للدراسة في ملاحظة الالتزام بالتباعد ومتوسط مسافة كسر التباعد وأسبابها، بجانب البروتوكولات الصحية الأخرى، علاوة على استطلاع آراء المعتمرين باستخدام استمارة الاستبيان الالكترونية وفق آلية موثوقة وبنسب ممثلة لمعتمري الداخل والخارج.


ويتوقع أن تخرج الدراسة بنتائج تسهم في رفع جودة الخدمة المقدمة لقاصدي المسجد الحرام من المعتمرين في جائحة كورونا.

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
07:56 PM

خبراء الحشود يدرسون التزام المعتمرين بالإجراءات الاحترازية في صحن المطاف

برئاسة بدر بن سعود.. والعمل على بحث علمي ميداني

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عبدالله الراجحي - جدة
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يرأس أستاذ دراسات الحشود المساعد بجامعة أم القرى الدكتور بدر بن سعود آل سعود، فريق خبراء الحشود المكون من الدكتور بدر بن محمد السلمي، والمهندس محمد بن ناصر العبدلي، والمهندس أسامة بن منصور الحجيلي؛ حيث يعكف الفريق على إجراء بحث علمي ميداني يتناول الكثافات العالية والمنخفضة وتأثيرها على التزام المعتمرين بالإجراءات الاحترازية في صحن المطاف في المرحلة الثالثة لعودة العمرة بالمسجد الحرام.

البحث سيعتمد أداتي الملاحظة (Observation) والاستبيان (survey) وقد تم اختيار أفواج ثابتة من أفواج العمرة كعينة للدراسة في ملاحظة الالتزام بالتباعد ومتوسط مسافة كسر التباعد وأسبابها، بجانب البروتوكولات الصحية الأخرى، علاوة على استطلاع آراء المعتمرين باستخدام استمارة الاستبيان الالكترونية وفق آلية موثوقة وبنسب ممثلة لمعتمري الداخل والخارج.


ويتوقع أن تخرج الدراسة بنتائج تسهم في رفع جودة الخدمة المقدمة لقاصدي المسجد الحرام من المعتمرين في جائحة كورونا.

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