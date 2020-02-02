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تَضَمّنتها لائحة النقل.. 7 اشتراطات لقبول سائقي الحافلات التعليمية

منها حصول "السائق" على دورة معتمدة في الإسعافات الأولية

نشرت الهيئة العامة للنقل، سبعة بنود يُشترط توفرها في سائقي حافلات النقل التعليمي قبل قبولهم في وظائفها؛ وفق اللائحة الصادرة عنها.

ويُشترط في المتقدم لوظيفة "سائق حافلة نقل تعليمي"؛ أن يكون أولًا حاصلًا على رخصة قيادة سارية المفعول من الفئة المناسبة لنوع وحجم المركبة وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، ولا يقل عمره عن 25 عامًا، وثالثًا: خلوّ سجلّه من السوابق مثبتًا بشهادة، ويجتاز الفحص الطبي المحدد من قِبَل الهيئة.

وتَضَمّنت الاشتراطات في السائق، أن يكون حاصلًا على دورة إسعافات أولية معتمدة، وأخيرًا اجتيازه لاختبار الكفاءة المهنية والدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة عند ممارسة النشاط بالحافلة.

الهيئة العامة للنقل حافلات النقل التعليمي وظائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تَضَمّنتها لائحة النقل.. 7 اشتراطات لقبول سائقي الحافلات التعليمية
سبق

نشرت الهيئة العامة للنقل، سبعة بنود يُشترط توفرها في سائقي حافلات النقل التعليمي قبل قبولهم في وظائفها؛ وفق اللائحة الصادرة عنها.

ويُشترط في المتقدم لوظيفة "سائق حافلة نقل تعليمي"؛ أن يكون أولًا حاصلًا على رخصة قيادة سارية المفعول من الفئة المناسبة لنوع وحجم المركبة وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، ولا يقل عمره عن 25 عامًا، وثالثًا: خلوّ سجلّه من السوابق مثبتًا بشهادة، ويجتاز الفحص الطبي المحدد من قِبَل الهيئة.

وتَضَمّنت الاشتراطات في السائق، أن يكون حاصلًا على دورة إسعافات أولية معتمدة، وأخيرًا اجتيازه لاختبار الكفاءة المهنية والدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة عند ممارسة النشاط بالحافلة.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
10:56 AM

تَضَمّنتها لائحة النقل.. 7 اشتراطات لقبول سائقي الحافلات التعليمية

منها حصول "السائق" على دورة معتمدة في الإسعافات الأولية

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فهد الغبيوي - الرياض
6
5,056

نشرت الهيئة العامة للنقل، سبعة بنود يُشترط توفرها في سائقي حافلات النقل التعليمي قبل قبولهم في وظائفها؛ وفق اللائحة الصادرة عنها.

ويُشترط في المتقدم لوظيفة "سائق حافلة نقل تعليمي"؛ أن يكون أولًا حاصلًا على رخصة قيادة سارية المفعول من الفئة المناسبة لنوع وحجم المركبة وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، ولا يقل عمره عن 25 عامًا، وثالثًا: خلوّ سجلّه من السوابق مثبتًا بشهادة، ويجتاز الفحص الطبي المحدد من قِبَل الهيئة.

وتَضَمّنت الاشتراطات في السائق، أن يكون حاصلًا على دورة إسعافات أولية معتمدة، وأخيرًا اجتيازه لاختبار الكفاءة المهنية والدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة عند ممارسة النشاط بالحافلة.

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