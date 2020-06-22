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بسبب أزمة مالية.. قنوات "بي إن سبورت" تتوقف رسمياً عن بث الدوري الإيطالي

الخلافات اشتعلت بين القناة القطرية ورابطة الدوري الإيطالي

أعلنت شبكة "بي إن سبورت" المالكة لحقوق بث عدد من البطولات والدوريات الكبرى، عدم قدرتها على نقل مباريات الدوري الإيطالي لأسباب وصفتها بـ"القانونية".

ووفقاً لبيان مقتضب نشرته "بي إن سبورت" عبر حسابها بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي، فإن "الشبكة تعتذر عن عدم القدرة على بث مباريات البطولة الإيطالية"، مضيفة: أنه "لأسباب قانونية، نحن نأسف في beIN على اتخاذ قرار بعدم بث مباريات Serie A الدوري الإيطالي".

يذكر أن "بي إن سبورت" لم تعلن عن وجود مباريات مذاعة للدوري الإيطالي عبر قنواتها خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن تسببت الأزمة المالية التي تعاني منها الشبكة القطرية في إعاقة بث مباريات الدوري الإيطالي.

وأشارت "بلومبيرغ"، في تقرير نشرته إلى أن شبكة "بي إن سبورت" دفعت 500 مليون دولار للحصول على حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي، وذلك في الفترة من عامي 2018 إلى 2021، إلا أن الخلافات اشتعلت بين القناة القطرية ورابطة الدوري الإيطالي أخيراً؛ ما تسبب في إيقاف بث المباريات على القناة.

وأضافت: "بدأت رابطة الدوري الإيطالي بالفعل في البحث عن تكتل إعلامي آخر يقوم بشراء حقوق بث الكالتشيو، وذلك لتعويض الخسارة المالية التي تسبب فيها عجز (بي إن سبورتس) عن سداد مستحقات الرابطة".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بسبب أزمة مالية.. قنوات "بي إن سبورت" تتوقف رسمياً عن بث الدوري الإيطالي
سبق

أعلنت شبكة "بي إن سبورت" المالكة لحقوق بث عدد من البطولات والدوريات الكبرى، عدم قدرتها على نقل مباريات الدوري الإيطالي لأسباب وصفتها بـ"القانونية".

ووفقاً لبيان مقتضب نشرته "بي إن سبورت" عبر حسابها بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي، فإن "الشبكة تعتذر عن عدم القدرة على بث مباريات البطولة الإيطالية"، مضيفة: أنه "لأسباب قانونية، نحن نأسف في beIN على اتخاذ قرار بعدم بث مباريات Serie A الدوري الإيطالي".

يذكر أن "بي إن سبورت" لم تعلن عن وجود مباريات مذاعة للدوري الإيطالي عبر قنواتها خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن تسببت الأزمة المالية التي تعاني منها الشبكة القطرية في إعاقة بث مباريات الدوري الإيطالي.

وأشارت "بلومبيرغ"، في تقرير نشرته إلى أن شبكة "بي إن سبورت" دفعت 500 مليون دولار للحصول على حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي، وذلك في الفترة من عامي 2018 إلى 2021، إلا أن الخلافات اشتعلت بين القناة القطرية ورابطة الدوري الإيطالي أخيراً؛ ما تسبب في إيقاف بث المباريات على القناة.

وأضافت: "بدأت رابطة الدوري الإيطالي بالفعل في البحث عن تكتل إعلامي آخر يقوم بشراء حقوق بث الكالتشيو، وذلك لتعويض الخسارة المالية التي تسبب فيها عجز (بي إن سبورتس) عن سداد مستحقات الرابطة".

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
08:41 PM
اخر تعديل
22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
10:03 PM

بسبب أزمة مالية.. قنوات "بي إن سبورت" تتوقف رسمياً عن بث الدوري الإيطالي

الخلافات اشتعلت بين القناة القطرية ورابطة الدوري الإيطالي

A A A
محمد البقمي - الرياض
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2,551

أعلنت شبكة "بي إن سبورت" المالكة لحقوق بث عدد من البطولات والدوريات الكبرى، عدم قدرتها على نقل مباريات الدوري الإيطالي لأسباب وصفتها بـ"القانونية".

ووفقاً لبيان مقتضب نشرته "بي إن سبورت" عبر حسابها بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي، فإن "الشبكة تعتذر عن عدم القدرة على بث مباريات البطولة الإيطالية"، مضيفة: أنه "لأسباب قانونية، نحن نأسف في beIN على اتخاذ قرار بعدم بث مباريات Serie A الدوري الإيطالي".

يذكر أن "بي إن سبورت" لم تعلن عن وجود مباريات مذاعة للدوري الإيطالي عبر قنواتها خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن تسببت الأزمة المالية التي تعاني منها الشبكة القطرية في إعاقة بث مباريات الدوري الإيطالي.

وأشارت "بلومبيرغ"، في تقرير نشرته إلى أن شبكة "بي إن سبورت" دفعت 500 مليون دولار للحصول على حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي، وذلك في الفترة من عامي 2018 إلى 2021، إلا أن الخلافات اشتعلت بين القناة القطرية ورابطة الدوري الإيطالي أخيراً؛ ما تسبب في إيقاف بث المباريات على القناة.

وأضافت: "بدأت رابطة الدوري الإيطالي بالفعل في البحث عن تكتل إعلامي آخر يقوم بشراء حقوق بث الكالتشيو، وذلك لتعويض الخسارة المالية التي تسبب فيها عجز (بي إن سبورتس) عن سداد مستحقات الرابطة".

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