النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
3 منهم ضمن قائمة المطلوبين في القطيف وكانوا في طريقهم للفرار إلى خارج البلاد

4 مسلحين يستهدفون نقطة أبو حدرية بالقنابل.. مقتل اثنين والقبض على آخرَين

شاهد .. انقلاب ناقلة وقود بطريق "تبوك - الجوف" و"المدني" يحيّد الخطر

فيما تحركت الفرق إثر بلاغ لمعالجة التسرب والتأمين ولا إصابات أو وفيات

نجحت فرق الدفاع المدني بتبوك من تحييد خطر تسرب وقود "الديزل" ومنع اشتعال النيران؛ حيث تسرب الوقود من صهريج وقود انقلب إثر حادث مروري على طريق "تبوك - الجوف" مما أدى إلى تسرب الوقود على مساحة كبيرة من الطريق.

من جانبه، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري؛ أنه عند الساعة (20:59) مساء الأحد الموافق 2-8-1440هـ، ورد بلاغ من غرفة عمليات أمن الطرق عن وجود انقلاب ناقلة وقود على طريق تبوك - الجوف وتبعد بمسافة 149 كم عن مركز القليبة.

وأضاف: "على الفور تمّ تحريك الفرق اللازمة من مركز القليبة وفرق دعم من تبوك للموقع، وعند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن انقلاب ناقلة وقود محمّلة بالديزل مع وجود تسرب للوقود على مسار الطريق دون حدوث حريق".

وبيّن: "تم دعم الموقف بفرقة متخصصة في المواد الخطرة من قوة طوارئ الدفاع المدني لعمل الإجراء اللازم ومعالجة التسرب وتأمين ناقلة الوقود ومنع اشتعالها، كما أنه -ولله الحمد- لم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد .. انقلاب ناقلة وقود بطريق "تبوك - الجوف" و"المدني" يحيّد الخطر
سبق

نجحت فرق الدفاع المدني بتبوك من تحييد خطر تسرب وقود "الديزل" ومنع اشتعال النيران؛ حيث تسرب الوقود من صهريج وقود انقلب إثر حادث مروري على طريق "تبوك - الجوف" مما أدى إلى تسرب الوقود على مساحة كبيرة من الطريق.

من جانبه، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري؛ أنه عند الساعة (20:59) مساء الأحد الموافق 2-8-1440هـ، ورد بلاغ من غرفة عمليات أمن الطرق عن وجود انقلاب ناقلة وقود على طريق تبوك - الجوف وتبعد بمسافة 149 كم عن مركز القليبة.

وأضاف: "على الفور تمّ تحريك الفرق اللازمة من مركز القليبة وفرق دعم من تبوك للموقع، وعند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن انقلاب ناقلة وقود محمّلة بالديزل مع وجود تسرب للوقود على مسار الطريق دون حدوث حريق".

وبيّن: "تم دعم الموقف بفرقة متخصصة في المواد الخطرة من قوة طوارئ الدفاع المدني لعمل الإجراء اللازم ومعالجة التسرب وتأمين ناقلة الوقود ومنع اشتعالها، كما أنه -ولله الحمد- لم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات".

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
08:30 AM

شاهد .. انقلاب ناقلة وقود بطريق "تبوك - الجوف" و"المدني" يحيّد الخطر

فيما تحركت الفرق إثر بلاغ لمعالجة التسرب والتأمين ولا إصابات أو وفيات

A A A
نواف الغضوري - تبوك
2
3,639

نجحت فرق الدفاع المدني بتبوك من تحييد خطر تسرب وقود "الديزل" ومنع اشتعال النيران؛ حيث تسرب الوقود من صهريج وقود انقلب إثر حادث مروري على طريق "تبوك - الجوف" مما أدى إلى تسرب الوقود على مساحة كبيرة من الطريق.

من جانبه، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري؛ أنه عند الساعة (20:59) مساء الأحد الموافق 2-8-1440هـ، ورد بلاغ من غرفة عمليات أمن الطرق عن وجود انقلاب ناقلة وقود على طريق تبوك - الجوف وتبعد بمسافة 149 كم عن مركز القليبة.

وأضاف: "على الفور تمّ تحريك الفرق اللازمة من مركز القليبة وفرق دعم من تبوك للموقع، وعند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن انقلاب ناقلة وقود محمّلة بالديزل مع وجود تسرب للوقود على مسار الطريق دون حدوث حريق".

وبيّن: "تم دعم الموقف بفرقة متخصصة في المواد الخطرة من قوة طوارئ الدفاع المدني لعمل الإجراء اللازم ومعالجة التسرب وتأمين ناقلة الوقود ومنع اشتعالها، كما أنه -ولله الحمد- لم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات".

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,319
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,596
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,221
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,207

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

محمد الصيـعري
التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

ماجد البريكان
لا أحد ينام في السعودية!

لا أحد ينام في السعودية!

سعيد آل جندب
أحداث مؤلمة

أحداث مؤلمة

صالح المسلّم
شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

ماجد الحربي
وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة