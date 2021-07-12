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موجة شديدة الحرارة تجتاح الغرب الأمريكي بلغت 54 درجة مئوية

لتصبح إحدى أكثر المناطق حرارة على كوكب الأرض

أدّت موجة شديدة الحرارة بالغرب الأمريكي، إلى ارتفاع درجات الحرارة نحو معدلات قياسية مع تسجيل منطقة ديث فالي في ولاية كاليفورنيا درجة حرارة بلغت 54 درجة مئوية؛ لتصبح إحدى أكثر المناطق حرارة على كوكب الأرض.

وسجّلت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية هذه الدرجة، أمس، والتي إذا تمّ التحقق منها ستكون واحدة من أعلى المعدلات المسجلة على الأرض على الإطلاق.

وتسبّبت الحرارة الشديدة التي امتدت عبر معظم المناطق الشمالية الغربية المطلة على المحيط الهادي في الضغط على شبكات الكهرباء، وتأجيج حرائق الغابات الرئيسة بما في ذلك حريق في جنوب ولاية أوريجون شكّل تهديداً للمنازل وأدّى إلى قطع الكهرباء.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء المنطقة، وحذّرت السكان من أن درجات الحرارة المرتفعة قد تمثل خطراً على صحتهم، ولا سيما الأطفال الصغار وكبار السن.

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موجة شديدة الحرارة تجتاح الغرب الأمريكي بلغت 54 درجة مئوية
سبق

أدّت موجة شديدة الحرارة بالغرب الأمريكي، إلى ارتفاع درجات الحرارة نحو معدلات قياسية مع تسجيل منطقة ديث فالي في ولاية كاليفورنيا درجة حرارة بلغت 54 درجة مئوية؛ لتصبح إحدى أكثر المناطق حرارة على كوكب الأرض.

وسجّلت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية هذه الدرجة، أمس، والتي إذا تمّ التحقق منها ستكون واحدة من أعلى المعدلات المسجلة على الأرض على الإطلاق.

وتسبّبت الحرارة الشديدة التي امتدت عبر معظم المناطق الشمالية الغربية المطلة على المحيط الهادي في الضغط على شبكات الكهرباء، وتأجيج حرائق الغابات الرئيسة بما في ذلك حريق في جنوب ولاية أوريجون شكّل تهديداً للمنازل وأدّى إلى قطع الكهرباء.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء المنطقة، وحذّرت السكان من أن درجات الحرارة المرتفعة قد تمثل خطراً على صحتهم، ولا سيما الأطفال الصغار وكبار السن.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
08:25 AM

موجة شديدة الحرارة تجتاح الغرب الأمريكي بلغت 54 درجة مئوية

لتصبح إحدى أكثر المناطق حرارة على كوكب الأرض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدّت موجة شديدة الحرارة بالغرب الأمريكي، إلى ارتفاع درجات الحرارة نحو معدلات قياسية مع تسجيل منطقة ديث فالي في ولاية كاليفورنيا درجة حرارة بلغت 54 درجة مئوية؛ لتصبح إحدى أكثر المناطق حرارة على كوكب الأرض.

وسجّلت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية هذه الدرجة، أمس، والتي إذا تمّ التحقق منها ستكون واحدة من أعلى المعدلات المسجلة على الأرض على الإطلاق.

وتسبّبت الحرارة الشديدة التي امتدت عبر معظم المناطق الشمالية الغربية المطلة على المحيط الهادي في الضغط على شبكات الكهرباء، وتأجيج حرائق الغابات الرئيسة بما في ذلك حريق في جنوب ولاية أوريجون شكّل تهديداً للمنازل وأدّى إلى قطع الكهرباء.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء المنطقة، وحذّرت السكان من أن درجات الحرارة المرتفعة قد تمثل خطراً على صحتهم، ولا سيما الأطفال الصغار وكبار السن.

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