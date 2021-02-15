النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 314 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 341 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمانة مكة تنفذ 61 جولة على المحلات والأسواق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

خلال الـ24 ساعة الماضية.. وطالبت المواطنين بالإبلاغ عن المخالفين

كثفت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدياتها الفرعية، من وتيرة أعمالها الوقائية على مدار الساعة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقامت بلدية محافظة الجموم المرتبطة بأمانة العاصمة المقدسة بتكثيف وتيرة أعمالها الوقائية على مدار الساعة من خلال جولاتها على الأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من الالتزام بالتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد واستكمالاً لجهودها الرقابية.

وتأتي هذه الجهود بتوجيه من أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، ومتابعة وكيل الأمين للبلديات، المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، حيث بلغ عدد الجولات التي قام بها مراقبو الأسواق في البلدية 61 جولة على المحلات التجارية والأسواق المركزية خلال الـ24 ساعة الماضية.

من جانب آخر شددت بلدية عسفان، الرقابة على العاملين في المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة لضمان الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصادرة بشأن هذه الأنشطة واتباع الممارسات الصحية المعتمدة، وذلك ضمن التدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت وكالة البلديات حرصها على تكثيف الجولات والحملات الرقابية الميدانية ومتابعة كافة الأنشطة والممارسات، وألزمت جميع المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة بإتباع الإجراءات الوقائية اللازمة، وطالبت الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس، والقيام بواجبهم للحد من انتشاره، داعيةً المواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم الموحد 940 والتواصل على مدار الساعة.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة مكة تنفذ 61 جولة على المحلات والأسواق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
سبق

كثفت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدياتها الفرعية، من وتيرة أعمالها الوقائية على مدار الساعة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقامت بلدية محافظة الجموم المرتبطة بأمانة العاصمة المقدسة بتكثيف وتيرة أعمالها الوقائية على مدار الساعة من خلال جولاتها على الأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من الالتزام بالتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد واستكمالاً لجهودها الرقابية.

وتأتي هذه الجهود بتوجيه من أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، ومتابعة وكيل الأمين للبلديات، المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، حيث بلغ عدد الجولات التي قام بها مراقبو الأسواق في البلدية 61 جولة على المحلات التجارية والأسواق المركزية خلال الـ24 ساعة الماضية.

من جانب آخر شددت بلدية عسفان، الرقابة على العاملين في المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة لضمان الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصادرة بشأن هذه الأنشطة واتباع الممارسات الصحية المعتمدة، وذلك ضمن التدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت وكالة البلديات حرصها على تكثيف الجولات والحملات الرقابية الميدانية ومتابعة كافة الأنشطة والممارسات، وألزمت جميع المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة بإتباع الإجراءات الوقائية اللازمة، وطالبت الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس، والقيام بواجبهم للحد من انتشاره، داعيةً المواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم الموحد 940 والتواصل على مدار الساعة.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
02:43 PM

أمانة مكة تنفذ 61 جولة على المحلات والأسواق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

خلال الـ24 ساعة الماضية.. وطالبت المواطنين بالإبلاغ عن المخالفين

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
192

كثفت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدياتها الفرعية، من وتيرة أعمالها الوقائية على مدار الساعة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقامت بلدية محافظة الجموم المرتبطة بأمانة العاصمة المقدسة بتكثيف وتيرة أعمالها الوقائية على مدار الساعة من خلال جولاتها على الأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من الالتزام بالتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد واستكمالاً لجهودها الرقابية.

وتأتي هذه الجهود بتوجيه من أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، ومتابعة وكيل الأمين للبلديات، المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، حيث بلغ عدد الجولات التي قام بها مراقبو الأسواق في البلدية 61 جولة على المحلات التجارية والأسواق المركزية خلال الـ24 ساعة الماضية.

من جانب آخر شددت بلدية عسفان، الرقابة على العاملين في المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة لضمان الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصادرة بشأن هذه الأنشطة واتباع الممارسات الصحية المعتمدة، وذلك ضمن التدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت وكالة البلديات حرصها على تكثيف الجولات والحملات الرقابية الميدانية ومتابعة كافة الأنشطة والممارسات، وألزمت جميع المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة بإتباع الإجراءات الوقائية اللازمة، وطالبت الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس، والقيام بواجبهم للحد من انتشاره، داعيةً المواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم الموحد 940 والتواصل على مدار الساعة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,105
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,513
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,809
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,487

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة