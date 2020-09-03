النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 816 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 996 خلال الـ24 ساعة الماضية

واشنطن: لا نريد أن يكون حزب الله جزءًا من الحكومة اللبنانية

"أورتاغوس": لا يمكننا العمل كالمعتاد في ظل التهديدات التي يفرضها

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس لقناة العربية مساء الأربعاء: إن واشنطن لا تريد أن يكون حزب الله جزءًا من الحكومة اللبنانية.

وتفصيلاً، أوضحت أورتاغوس أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تعمل كالمعتاد مع لبنان في ظل التهديدات التي يفرضها حزب الله، ودون التعهد بالقيام بإصلاحات بطريقة شفافة، وفق "العربية نت".

وأردفت قائلة: إن أمريكا تعمل عن كثب مع فرنسا لدعم لبنان، وأنه يجب تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها اللبنانيون.

يُذكر أن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب كان قد أعلن في وقت سابق الأربعاء بعد إنهائه إجراء مشاورات مع النواب رغبته في تشكيل حكومة "اختصاصيين" سريعًا، وذلك غداة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتزاعه تعهدًا من القوى السياسية بإتمام المهمة خلال أسبوعَيْن.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
واشنطن: لا نريد أن يكون حزب الله جزءًا من الحكومة اللبنانية
سبق

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس لقناة العربية مساء الأربعاء: إن واشنطن لا تريد أن يكون حزب الله جزءًا من الحكومة اللبنانية.

وتفصيلاً، أوضحت أورتاغوس أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تعمل كالمعتاد مع لبنان في ظل التهديدات التي يفرضها حزب الله، ودون التعهد بالقيام بإصلاحات بطريقة شفافة، وفق "العربية نت".

وأردفت قائلة: إن أمريكا تعمل عن كثب مع فرنسا لدعم لبنان، وأنه يجب تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها اللبنانيون.

يُذكر أن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب كان قد أعلن في وقت سابق الأربعاء بعد إنهائه إجراء مشاورات مع النواب رغبته في تشكيل حكومة "اختصاصيين" سريعًا، وذلك غداة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتزاعه تعهدًا من القوى السياسية بإتمام المهمة خلال أسبوعَيْن.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
12:02 AM

واشنطن: لا نريد أن يكون حزب الله جزءًا من الحكومة اللبنانية

"أورتاغوس": لا يمكننا العمل كالمعتاد في ظل التهديدات التي يفرضها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
633

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس لقناة العربية مساء الأربعاء: إن واشنطن لا تريد أن يكون حزب الله جزءًا من الحكومة اللبنانية.

وتفصيلاً، أوضحت أورتاغوس أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تعمل كالمعتاد مع لبنان في ظل التهديدات التي يفرضها حزب الله، ودون التعهد بالقيام بإصلاحات بطريقة شفافة، وفق "العربية نت".

وأردفت قائلة: إن أمريكا تعمل عن كثب مع فرنسا لدعم لبنان، وأنه يجب تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها اللبنانيون.

يُذكر أن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب كان قد أعلن في وقت سابق الأربعاء بعد إنهائه إجراء مشاورات مع النواب رغبته في تشكيل حكومة "اختصاصيين" سريعًا، وذلك غداة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتزاعه تعهدًا من القوى السياسية بإتمام المهمة خلال أسبوعَيْن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,497
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,649
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,016
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,191

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة