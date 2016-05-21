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أمر ملكي بترقية ٣٠٣ من أعضاء النيابة العامة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - أمرًا ملكيًّا كريمًا يقضي بترقية ٣٠٣ من أعضاء النيابة العامة على مختلف درجات سلك أعضاء النيابة القضائي.

وثمّن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، هذا الأمر الملكي، مؤكدًا أن ذلك يأتي تتويجًا من لدنه الكريم وتعزيزًا للدعم اللا محدود الذي تحظى به النيابة العامة والاهتمام البالغ من مقامه الكريم، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله - وبما يرسخ من مبدأ استقلال أعمال النيابة العامة طبقًا للتطلعات الكريمة في هذا الشأن.

وسأل معالي الشيخ المعجب المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يحفظه وولي عهده الأمين ويديم عزهما، وأن يوفق أعضاء النيابة لأداء الأمانة الملقاة على عاتقهم وخدمة وطنهم بكل أمانة وإخلاص.

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أمر ملكي بترقية ٣٠٣ من أعضاء النيابة العامة
سبق

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - أمرًا ملكيًّا كريمًا يقضي بترقية ٣٠٣ من أعضاء النيابة العامة على مختلف درجات سلك أعضاء النيابة القضائي.

وثمّن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، هذا الأمر الملكي، مؤكدًا أن ذلك يأتي تتويجًا من لدنه الكريم وتعزيزًا للدعم اللا محدود الذي تحظى به النيابة العامة والاهتمام البالغ من مقامه الكريم، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله - وبما يرسخ من مبدأ استقلال أعمال النيابة العامة طبقًا للتطلعات الكريمة في هذا الشأن.

وسأل معالي الشيخ المعجب المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يحفظه وولي عهده الأمين ويديم عزهما، وأن يوفق أعضاء النيابة لأداء الأمانة الملقاة على عاتقهم وخدمة وطنهم بكل أمانة وإخلاص.

19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
07:45 PM

أمر ملكي بترقية ٣٠٣ من أعضاء النيابة العامة

A A A
عبدالله البرقاوي - جدة
10
14,508

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - أمرًا ملكيًّا كريمًا يقضي بترقية ٣٠٣ من أعضاء النيابة العامة على مختلف درجات سلك أعضاء النيابة القضائي.

وثمّن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، هذا الأمر الملكي، مؤكدًا أن ذلك يأتي تتويجًا من لدنه الكريم وتعزيزًا للدعم اللا محدود الذي تحظى به النيابة العامة والاهتمام البالغ من مقامه الكريم، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله - وبما يرسخ من مبدأ استقلال أعمال النيابة العامة طبقًا للتطلعات الكريمة في هذا الشأن.

وسأل معالي الشيخ المعجب المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يحفظه وولي عهده الأمين ويديم عزهما، وأن يوفق أعضاء النيابة لأداء الأمانة الملقاة على عاتقهم وخدمة وطنهم بكل أمانة وإخلاص.

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