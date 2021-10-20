النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استفادة 1505 سيدات من حملة "الشرقية وردية" للتوعية بسرطان الثدي

منذ انطلاقتها قبل عشرين يوماً

استفاد 1505 سيدات من حملة "الشرقية وردية" للتوعية بسرطان الثدي، منذ انطلاقتها قبل عشرين يوماً، بواسطة عيادة الما موجرام المتنقلة وآلية الكشف الذاتي، وذلك في عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمجمعات التجارية بحاضرة الدمام؛ حيث تجري معاينة بعض الحالات للتأكد من سلامتها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز التركي، أن الحملة حققت منذ انطلاقتها في عامها الـ 11 نتائج إيجابية، استفاد من فعالياتها التوعوية والتثقيفية 15 ألف زائر، مشيراً إلى الإقبال الكبير على الأركان التوعوية للحملة داخل المجمعات التجارية والعيادة المتنقلة ومركز مي الجبر للكشف المبكر، إضافة إلى تفاعل مختلف الجهات مع الحملة من خلال تدشينها بمواقعهم، ودعم الجمعية في أعمالها التوعوية.

من جانبها أفادت رئيسة برنامج الكشف المبكر عن السرطان بالجمعية الدكتورة إيمان المهوس، أنه جرى فحص 385 سيدة داخل عيادة الماموجرام، و1120 سيدة ذاتيا ضمن الحملة داخل المجمعات التجارية بالدمام والخبر، منوهةً بارتفاع الوعي لدى السيدات بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي عن السنوات الماضية، وهو مؤشر إيجابي لما تحققه هذه الحملات التوعوية من أثر متميز بالمجتمع.

سرطان الثدي الدمام

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
استفادة 1505 سيدات من حملة "الشرقية وردية" للتوعية بسرطان الثدي
سبق

استفاد 1505 سيدات من حملة "الشرقية وردية" للتوعية بسرطان الثدي، منذ انطلاقتها قبل عشرين يوماً، بواسطة عيادة الما موجرام المتنقلة وآلية الكشف الذاتي، وذلك في عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمجمعات التجارية بحاضرة الدمام؛ حيث تجري معاينة بعض الحالات للتأكد من سلامتها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز التركي، أن الحملة حققت منذ انطلاقتها في عامها الـ 11 نتائج إيجابية، استفاد من فعالياتها التوعوية والتثقيفية 15 ألف زائر، مشيراً إلى الإقبال الكبير على الأركان التوعوية للحملة داخل المجمعات التجارية والعيادة المتنقلة ومركز مي الجبر للكشف المبكر، إضافة إلى تفاعل مختلف الجهات مع الحملة من خلال تدشينها بمواقعهم، ودعم الجمعية في أعمالها التوعوية.

من جانبها أفادت رئيسة برنامج الكشف المبكر عن السرطان بالجمعية الدكتورة إيمان المهوس، أنه جرى فحص 385 سيدة داخل عيادة الماموجرام، و1120 سيدة ذاتيا ضمن الحملة داخل المجمعات التجارية بالدمام والخبر، منوهةً بارتفاع الوعي لدى السيدات بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي عن السنوات الماضية، وهو مؤشر إيجابي لما تحققه هذه الحملات التوعوية من أثر متميز بالمجتمع.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
06:47 PM

استفادة 1505 سيدات من حملة "الشرقية وردية" للتوعية بسرطان الثدي

منذ انطلاقتها قبل عشرين يوماً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
0
652

استفاد 1505 سيدات من حملة "الشرقية وردية" للتوعية بسرطان الثدي، منذ انطلاقتها قبل عشرين يوماً، بواسطة عيادة الما موجرام المتنقلة وآلية الكشف الذاتي، وذلك في عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمجمعات التجارية بحاضرة الدمام؛ حيث تجري معاينة بعض الحالات للتأكد من سلامتها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز التركي، أن الحملة حققت منذ انطلاقتها في عامها الـ 11 نتائج إيجابية، استفاد من فعالياتها التوعوية والتثقيفية 15 ألف زائر، مشيراً إلى الإقبال الكبير على الأركان التوعوية للحملة داخل المجمعات التجارية والعيادة المتنقلة ومركز مي الجبر للكشف المبكر، إضافة إلى تفاعل مختلف الجهات مع الحملة من خلال تدشينها بمواقعهم، ودعم الجمعية في أعمالها التوعوية.

من جانبها أفادت رئيسة برنامج الكشف المبكر عن السرطان بالجمعية الدكتورة إيمان المهوس، أنه جرى فحص 385 سيدة داخل عيادة الماموجرام، و1120 سيدة ذاتيا ضمن الحملة داخل المجمعات التجارية بالدمام والخبر، منوهةً بارتفاع الوعي لدى السيدات بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي عن السنوات الماضية، وهو مؤشر إيجابي لما تحققه هذه الحملات التوعوية من أثر متميز بالمجتمع.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,370
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,954
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,056
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,833

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

المقالات

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة