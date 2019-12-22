توعّد بتقديم هدية عيد ميلاد مليئة بالتهديدات.. الزعيم الكوري يجتمع بكبار قادة الجيش

المهلة تتلاشى وواشنطن لم تقدم تنازلات

ناقش زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون سبل تعزيز القدرات العسكرية لجيش بلاده مع كبار المسؤولين العسكريين، مع قرب انتهاء مهلة منحتها بيونغ يانغ لواشنطن لتقديم تنازلات، حسبما ذكر الإعلام الرسمي اليوم (الأحد).

ونقلت "فرانس 24" عن وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أنّ "كيم" ترأس اجتماعًا موسعًا للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم التي تضم كبار قادة الجيش.

وأضافت أن الاجتماع ناقش قضايا مهمة لتحسين الدفاع الوطني الشامل في شكل حاسم والأمور الجوهرية للتنمية المستدامة للقدرة العسكرية للدفاع عن النفس.

وأطلقت بيونغ يانغ سلسلة من التصريحات الحادة في الأسابيع الأخيرة، ووجهت إنذارًا لواشنطن تنتهي مهلته آخر أيام العام الحالي، لتقديم عرض جديد في المفاوضات المتعثرة بشأن برامجها للتسلح، متوعدة بتقديم "هدية عيد الميلاد" مليئة بالتهديدات.

والمفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ مجمدة منذ قمة هانوي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكيم التي انتهت دون اتفاق في فبراير (شباط) الفائت.